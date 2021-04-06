HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı

16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı

06.04.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınavı soruşturması kapsamında 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.2012 yılında yapılan Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alan ve dağıtan çoğunluğu ihraç/istifa subay/astsubayı olan toplam 16 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı çıktı.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi üzerine Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu ihraç/istifa subay/astsubay olan toplam 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında, 06.04.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınavı soruşturması kapsamında 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.
2012 yılında yapılan Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alan ve dağıtan çoğunluğu ihraç/istifa subay/astsubayı olan toplam 16 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı çıktı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi üzerine Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu ihraç/istifa subay/astsubay olan toplam 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında, 06.04.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktıKoronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Son Dakika: MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Arnavutköy'de korku dolu anlar: Yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

Arnavutköy'de korku dolu anlar: Yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

Gözaltına alınan emekli amiral Atilla Kezek'ten dikkat çeken FETÖ sözleri: Asarım kendimi

Gözaltına alınan emekli amiral Kezek: Asarım kendimi

Öldürülen Gazeteciler Günü nedir? İşte Öldürülen Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

Öldürülen Gazeteciler Günü nedir?

Ege'de ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Ölüme terk edilmişlerdi! Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Son Dakika: 8 ilde 'Vadi' operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

8 ilde 'Vadi' operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.