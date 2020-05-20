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16 GB RAM’li Galaxy Note 20 geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

Samsung, koronavirüs yüzünden bir erteleme yaşanmaz ise Ağustos ayında Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 modellerini tanıtacak olan Samsung’un, RAM konusundaki yeni hamleleri şimdiden ortaya çıktı.

16 GB RAM’li Galaxy Note 20 geliyor

Galaxy Note 20 RAM konusunada çıkayı Everest Dağı‘na çıkararak rakiplerine adeta ders verecek gibi görünüyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN ÖZELLİKLERİ

Samsung’a yakın kaynakların belirttiğine göre; Note 20 alesinin üç farklı RAM’e sahip sürümü bulunacak. Bu sürümler 8 GB RAM, 12 GB RAM ve 16 GB RAM olarak gruplandırılacak. Muhtemelen Plus modelinde 16 GB RAM kullanacak olan Samsung, işlemci konusunda da bir ilke imza atacak.

Qualcomm bildiğiniz gibi Snapdragon 855 ile bir yeniliğe gitmiş ve 855 Plus modelini tanıtmıştı. 2020’de de SD 865 ve SD 865 Plus yonga seti şeklinde ilerleyecek olan Qualcomm, Samsung ile işbirliği ile yeni yonga setini ilk olarak Galaxy Note 20 ile görücüye çıkaracak.

Batarya tarafında yüzde 15 ile yüzde 20 arasında daha az güç tüketecek olan Snapdragon 865 Plus, Note 20 ailesine güç verecek. 16 GB RAM ile Snapdragon 865 Plus’ın nasıl bir performan sergileyeceği ise şimdiden merak edilir oldu. Note 20 ailesi sadece donanımı ile değil ekranı ile de çok ses getirecek.

Display Supply Chain Consultants‘ın kurucusu ve CEO’su Ross Young yaptığı paylaşımda Samsung’un LTPO ekrana geçiş yapacağını belirtiyor. Note 20’nin 6.42 inç büyüklüğünde 2345 x 1084 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli ekran ile geleceği söylenirken, Plus modelinin ise 6.87 inç büyüklüğünde 3096 X 1444çözünürlüğünde yine 120 Hz tazelemeli ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Samsung’un S20 Ultra ile 108 Megapiksele geçiş yaptığına şahit olmuştuk. Şimdi ise Güney Koreli firmanın bu 108 Megapiksellik sensörü düz Note 20 modelinde de kullanacağı söyleniyor. 108 Megapiksel artık amiral gemisi modelleri için bir standart olacak gibi görünüyor.

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