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16 gündür aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 21:47 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde, 16 gündür kayıp olan Halil Akbaş'ın (45) cansız bedeni, şarampole devrilmiş traktörünün yakınında kısmen vucut bütünlüğü bozulmuş halde bulundu.

16 gündür aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

Gürkan YILMAZ/AZDAVAY (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde, 16 gündür kayıp olan Halil Akbaş'ın (45) cansız bedeni, şarampole devrilmiş traktörünün yakınında kısmen vucut bütünlüğü bozulmuş halde bulundu.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Alacık köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçenler, ormanlık alanda şarampole devrilmiş plakasız traktörü görerek jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler, araç çevresinde yapılan aramada kısmen vucut bütünlüğü bozulmuş halde bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri, yapılan araştırmada cesedin Halil Akbaş'a ait olduğunu belirledi. Akbaş'ın cansız bedeni, Azdavay İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
16 GÜNDÜR KAYIP
Halil Akbaş'ın, 16 Ağustos Cuma günü traktörüyle Çamlıbük köyünden ayrıldıktan sonra bir daha dönmediği, yakınlarının kayıp bildirimi üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptığı aramaların da sonuçsuz kaldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

16 gündür aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

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