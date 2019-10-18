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16 günlük bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu ailenin 16 günlük bebeği, yatağında ölü bulundu.

16 günlük bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu ailenin 16 günlük bebeği, yatağında ölü bulundu. Cumhuriyet savcılığı, bebeğin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Yahya ve Esma Elacil'in 16 günlük isimsiz kız çocuğu, sabahın erken saatlerinde ailesi tarafından hareketsiz bulundu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede bebeğin battaniyesinde kan lekesi tespit etti. Bebeğin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, bebeğin şüpheli ölümü üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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16 günlük bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma16 günlük bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma

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