16 haftalık iki bebek 4 gün yalnız bırakıldı!

Rusya’nın Vilyuçinsk şehrinde bir çift, dört gün boyunca ikiz bebeklerini evde yalnız ve yiyeceksiz bıraktı. Çift, 16 haftalık ikiz bebeklerinden birinin ölümü ile suçlanıyor. İkiz bebeklerden erkek olanı, komaya girerek hastanede yaşamını kaybederken kız olanı ise açlıktan ölmek üzere iken bebeklerin büyükanneleri tarafından bulundu. Çiftin kızları, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Gelen haberlere göre 23 yaşındaki anne Margarita Yanayeva, bebeklerinin koronavirüs nedeniyle hastanede olduğu yalanını söyledi. Margarita ve 35 yaşındaki partneri Alexey dört gün boyunca bebeklerini evde yalnız bırakmakla suçlanıyor.

İkizlerden erkek olanı açlıktan hayatını kaybederken, kız olanı da besin eksikliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Soruşturmayı yürüten ekip “Dört gün boyunca çocuklarını beslemediler ve bebeklerin ihtiyaç duyduğu bakımı sunacak alternatif bir çözüm de sunmadılar. Bunun yerine onları açlığa terk ettiler, gerekli hijyeni sağlamadılar ve bebeklerini tehlikeye attılar” dedi.