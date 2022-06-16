16 Haziran 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 16 - 20 Haziran İstanbul'da hava durumu...

16 Haziran 2022 Perşembe gününün hava durumu tahmin raporu ile Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Fakat Ege ve Akdeniz'in bazı kısımlarında kuvvetli yağış görülecek. Peki 16 Haziran 2022 Perşembe hava nasıl olacak? 16 Haziran - 20 Haziran İstanbul'da hava durumu ve detaylar haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in güneydoğusu, Bingöl, Van'ın doğusu ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), Eskişehir, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), Eskişehir, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BİLECİK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, Güney ve İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri)'de kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresinde(Isparta ve Burdur çevreleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Van'ın doğusu ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
İç Ege, göller yöresi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Muğla ve Aydın’ın iç kesimlerinde perşembe günü kuvvetli yağışların görülecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. İzmir ve Ankara'da da gök gürültülü yağışlar bekleniyor. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
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