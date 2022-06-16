16 Haziran 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 16 - 20 Haziran İstanbul'da hava durumu...

16 Haziran 2022 Perşembe gününün hava durumu tahmin raporu ile Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Fakat Ege ve Akdeniz'in bazı kısımlarında kuvvetli yağış görülecek. Peki 16 Haziran 2022 Perşembe hava nasıl olacak? 16 Haziran - 20 Haziran İstanbul'da hava durumu ve detaylar haberimizde...

16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in güneydoğusu, Bingöl, Van'ın doğusu ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), Eskişehir, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), Eskişehir, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BİLECİK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Güney ve İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri)'de kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresinde(Isparta ve Burdur çevreleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Van'ın doğusu ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

İç Ege, göller yöresi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Muğla ve Aydın’ın iç kesimlerinde perşembe günü kuvvetli yağışların görülecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. İzmir ve Ankara'da da gök gürültülü yağışlar bekleniyor. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...





