HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 Haziran 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 16 - 20 Haziran İstanbul'da hava durumu...

16 Haziran 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 16 - 20 Haziran İstanbul'da hava durumu...

16.06.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklandı. '16 Haziran 2022 Perşembe hava nasıl olacak?' sorusu yapılan açıklama ile yanıt buldu. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 5 günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. İşte 16 Haziran - 20 Haziran İstanbul'da hava durumu...

16 Haziran 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 16 - 20 Haziran İstanbul'da hava durumu...

16 Haziran 2022 Perşembe gününün hava durumu tahmin raporu ile Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Fakat Ege ve Akdeniz'in bazı kısımlarında kuvvetli yağış görülecek. Peki 16 Haziran 2022 Perşembe hava nasıl olacak? 16 Haziran - 20 Haziran İstanbul'da hava durumu ve detaylar haberimizde...

16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in güneydoğusu, Bingöl, Van'ın doğusu ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), Eskişehir, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), Eskişehir, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik, Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa'nın güneyi ile Balıkesir'in güneydoğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BİLECİK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Güney ve İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın iç kesimleri, Manisa ve İzmir'in iç kesimleri)'de kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresinde(Isparta ve Burdur çevreleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Van'ın doğusu ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

İç Ege, göller yöresi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Muğla ve Aydın’ın iç kesimlerinde perşembe günü kuvvetli yağışların görülecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. İzmir ve Ankara'da da gök gürültülü yağışlar bekleniyor. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

16 Haziran hava nasıl olacak?

16 Haziran hava nasıl olacak?

16 Haziran hava nasıl olacak?

16 Haziran hava nasıl olacak?

16 Haziran hava nasıl olacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de polise silahlı saldırı! 1’i polis 2 yaralıİzmir'de polise silahlı saldırı! 1’i polis 2 yaralı
"30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim" Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Ersan Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi"30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim" Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Ersan Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi
Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

"30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim" Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Ersan Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

"30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim" Canlı yayında hararetli anlar! Prof. Dr. Ersan Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

Kamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı

Kamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı

Dudak uçuklatan büyükbaş vurgunu! Bir şehir bunu konuşuyor... Çalıp kasaplara sattı

Dudak uçuklatan büyükbaş vurgunu! Bir şehir bunu konuşuyor... Çalıp kasaplara sattı

İlginizi Çekebilir

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.