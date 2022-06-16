16 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 16 Haziran 2022 Perşembe

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından 16 Haziran Perşembe günü de yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini her gün paylaşıyor. 16 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

16 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.16 05:09:28 39.0758 25.5185 2.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.16 04:36:55 38.4445 39.2868 1.5 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.06.16 04:16:58 34.7817 25.0675 6.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.16 03:02:23 37.0287 35.5712 4.1 -.- 1.9 -.- CIHADIYE-SARICAM (ADANA) İlksel

2022.06.16 02:55:26 34.6772 24.7950 10.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.16 02:50:55 38.3042 38.9633 13.4 -.- 1.5 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2022.06.16 02:10:17 39.8653 25.9730 7.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.16 02:09:05 37.9243 26.8503 4.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.16 01:42:56 40.5530 30.6078 15.2 -.- 1.5 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2022.06.16 01:08:36 35.3958 27.4973 12.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.16 01:01:49 39.0125 43.6217 4.8 -.- 2.1 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.06.16 00:31:50 35.9342 29.3323 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.16 00:22:39 37.8490 26.7913 5.3 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel

2022.06.16 00:07:55 34.8450 23.1730 13.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.16 00:00:30 39.8380 25.9640 7.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

