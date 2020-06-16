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16 Haziran Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 01:53 | Son Güncelleme

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 16 Haziran Salı gününe ait hava durumu değerlendirmelerini paylaşan MGM, Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere Edirne ve Kırklareli'nde sağanak uyarısında bulundu. Son tahminlere göre, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'de de yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak. İşte, 16 Haziran Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.

16 Haziran Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Samsun ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE HAVA DURUMU 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL HAVA DURUMU 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ HAVA DURUMU18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ HAVA DURUMU 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR HAVA DURUMU 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA HAVA DURUMU 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA HAVA DURUMU 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA HAVA DURUMU 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA HAVA DURUMU 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA HAVA DURUMU 21°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY HAVA DURUMU 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA HAVA DURUMU 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU 14°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA HAVA DURUMU 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu

NİĞDE HAVA DURUMU 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI HAVA DURUMU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU HAVA DURUMU 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE HAVA DURUMU 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU HAVA DURUMU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK HAVA DURUMU 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA HAVA DURUMU 14°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN HAVA DURUMU 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT HAVA DURUMU 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON HAVA DURUMU 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kars, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM HAVA DURUMU 7°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS HAVA DURUMU 7°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA HAVA DURUMU 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN HAVA DURUMU 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP HAVA DURUMU 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT HAVA DURUMU 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA HAVA DURUMU 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

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