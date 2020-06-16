16 Haziran Salı Meteoroloji hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Samsun ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE HAVA DURUMU 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL HAVA DURUMU 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ HAVA DURUMU18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ HAVA DURUMU 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR HAVA DURUMU 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA HAVA DURUMU 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA HAVA DURUMU 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA HAVA DURUMU 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA HAVA DURUMU 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA HAVA DURUMU 21°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY HAVA DURUMU 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA HAVA DURUMU 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA HAVA DURUMU 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU 14°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA HAVA DURUMU 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
NİĞDE HAVA DURUMU 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI HAVA DURUMU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU HAVA DURUMU 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE HAVA DURUMU 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU HAVA DURUMU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK HAVA DURUMU 19°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Gümüşhane çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA HAVA DURUMU 14°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN HAVA DURUMU 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT HAVA DURUMU 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON HAVA DURUMU 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Kars, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM HAVA DURUMU 7°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS HAVA DURUMU 7°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA HAVA DURUMU 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN HAVA DURUMU 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR HAVA DURUMU 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP HAVA DURUMU 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT HAVA DURUMU 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA HAVA DURUMU 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu