16 ilde düğmeye basıldı: Narkoçelik-28'de 40 tutuklama

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından Narkoçelik-28 operasyonlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Yerlikaya paylaşımında "16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen ’Narkoçelik-28’ operasyonlarında; 2 ton 294 kg uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 40’ı tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi." açıklamasında bulundu.

1️⃣6️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-28” operasyonlarında;

2️⃣ Ton 2️⃣9️⃣4️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,

1️⃣3️⃣ Milyon 6️⃣2️⃣3️⃣ Bin 1️⃣2️⃣7️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk,

2️⃣ Milyon 2️⃣ Bin 4️⃣5️⃣5️⃣ adet… pic.twitter.com/mtyRmhmSXE — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır