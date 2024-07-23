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  4. 16 ilde düğmeye basıldı: Narkoçelik-28'de 40 tutuklama

16 ilde düğmeye basıldı: Narkoçelik-28'de 40 tutuklama

23.07.2024 08:07
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16 ilde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 40 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları paylaştı.

16 ilde düğmeye basıldı: Narkoçelik-28'de 40 tutuklama

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından Narkoçelik-28 operasyonlarına ilişkin paylaşım yaptı.

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Yerlikaya paylaşımında "16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen ’Narkoçelik-28’ operasyonlarında; 2 ton 294 kg uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 40’ı tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi." açıklamasında bulundu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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