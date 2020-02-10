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16 ilde FETÖ soruşturması: 24 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 09:20 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün örgüt sorumlularıyla ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 ilde FETÖ soruşturması: 24 gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imamlar tarafından ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurulduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında görevli toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Balıkesir polisi FETÖ’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Balıkesir merkezli 16 il ve 40 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 14’ü halen görevde, 4’ü ihraç, 2’si kapatılan askeri okul öğrencisi, 2’si Sağlık Bakanlığına geçiş yapmış, 1’i emekli, 1’i açıkta olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına karar verildi.

Balıkesir’de 10, Kahramanmaraş’ta 4, Tekirdağ’da 4, Bolu’da 3, Kocaeli’de 3, Ankara’da 2, Hatay’da 2, Iğdır’da 2, Bursa’da 2, Aydın’da 2, Düzce’de 1, Eskişehir’de 1, Hakkari’de 1, Ardahan’da 1, Giresun’da 1, Afyonkarahisar’da 1 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ BDDK

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