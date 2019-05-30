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16 Kadından FBI'a Cinsel Ayrımcılık Davası

30.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

New York Times gazetesinin haberine göre, 16 Amerikalı kadın FBI'a kurum içinde cinsel ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla dava açtı. Davacılarının 7'sinin şu an hala FBI'da çalıştığı bildiriliyor

16 Kadından FBI'a Cinsel Ayrımcılık Davası

Amerika’da 16 kadın ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI’a dava açtı. Davacılar kurumda cinsel ayrımcılık yapıldığını ve kurumun eğitim programlarının ‘erkek ahbaplığına’ dayalı bir şekilde yürütüldüğünü iddia ediyor.

New York Times gazetesinde yayınlanan habere göre, davayı açan 16 kadından 7’si hala FBI’da çalışıyor. Gazete, bu 7 FBI çalışanının bu nedenle davada isimlerini açık bir şekilde belirtmediklerini aktardı.

Haberde ayrıca davadaki suçlamalarda erkek eğitmenlerin kuruma daha önce katılanları düşmanca yaklaşımların olduğu bir iş ortamı, cinsel taciz ve uygunsuz esprilere maruz bıraktıklarının iddia edildiği belirtiliyor.

Kurumdaki eğitmenlerin çoğunlukla erkek olduğu ve eğitim gören kadınları erkeklere oranla çok daha fazla cezalandırdıkları ya da programdan attıkları davada sözü geçen iddialar arasında.

Davacıların, kurumun eğitim ve değerlendirme sürecini gözden geçirmesini, daha fazla kadın eğitmen çalıştırmasını ve her bir davacı kadına, sebep olunan duygusal stresin bedeli olarak 300 bin dolar ödemesini istedikleri bildiriliyor. New York Times’da yayınlanan haberde, davayı başlatan kadınların avukatı David Shaffer’ın konuyla ilgili olarak, “Bu davanin asıl amacı FBI’ın kültürünü değiştirmek” dediği de belirtiliyor.

FBI ise New York Times’a yaptığı açıklamada, kurumun “tüm çalışanların değer ve saygı gördüğü bir çalışma ortamı oluşturma ilkesine bağlı olduğunu” savundu.

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