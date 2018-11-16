16 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Los Angeles Times, California eyaletinde 66 kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarından sağ kurtulanları belirsiz bir gelecekle yüzleştiklerini yazıyor. Gazete, yangının bazı kasabaları tamamıyla kül ettiğini, yaklaşık 600 kişinin adının kayıp listelerinde bulunduğunu, evlerini kaybedenlerinse yerleştirildikleri geçici barınaklarda salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildiriyor. Habere göre yangından sağ kurtulan kimi Californialılar, büyük süpermarketlerin otopark alanlarında kurulan çadırlarda kalıyor. Ancak yetkililer, soğuk hava dalgası ve yağışların yaklaşmasıyla yangınzedelere acilen kalıcı barınak sağlama zorunluluğunun baş gösterdiğini belirtiyor. Öte yandan barınaklara sığınanlarsa hızla yayılan mide ve bağırsak enfeksiyonu salgınıyla mücadele ediyor. Gazete ayrıca Başkan Trump’ın yarın orman yangınlarından etkilenen bölgeleri ziyaret etmek üzere California’ya gideceğini bildiriyor. Trump, afet bölgelerine daha önce yaptığı ziyaretlerde, felaketlerden doğrudan etkilenen halkla temas kurmak yerine daha çok yerel yöneticiler ve acil durumlara ilk müdahaleyi yapan ekiplerle bir araya gelmeyi tercih etmişti. Beyaz Saray’dan Trump’ın California’da nereye gideceği ve kimlerle görüşeceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu, Trump’ın California’ya yapacağı ikinci ziyaret olacak. Eyalete ilk kez Mart ayında giden Trump, Meksika sınırına yakın San Diego’da sınıra örülmesi planlanan duvar örneklerini incelemişti. Trump, Franklin Roosevelt’ten bu yana başkanlık koltuğuna oturduktan sonra California’yı en geç ziyaret eden başkan oldu. Bunda, Trump’ın California’nın Nancy Pelosi, Adam Schiff, Maxine Waters ve Vali Jerry Brown gibi Demokrat Partili liderleriyle çatışma içinde olmasının etkisi büyük.

Washington Post ise son istifa dalgaları ve parti içi çekişmelere rağmen İngiltere Başbakanı Theresa May’in ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışını gerçekleştirmeye kararlı olduğunu yazıyor. Habere göre son birkaç gün, İngiliz siyaseti açısından çok çalkantılı geçti. May’in partisinin lideri olarak geleceğinin tehlikeye girdiği dönemde parlamentonun bazı üyeleri, May’e Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrısında bulundu. Yıl sonuna kadar Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere’nin Mart’taki beklenen çıkışının ülke ekonomisini kaosa sürükleyebileceği korkusu giderek artıyor. Brexit Bakanı Dominic Raab’ın ani istifası ve bunu başka bakan ve parti üyelerinin istifalarının izlemesi, May’i zor durumda bıraktı. Öte yandan gazete, kamuoyunun Brexit’e verdiği desteğin de azaldığını kaydediyor. 2016 Haziran’ında yapılan referandumda İngiliz seçmenler Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde yüzde 48’e karşı yüzde 52’lik oy oranıyla destek vermiş olsa da son kamuoyu yoklamaları, birlikte kalmayı tercih edenlerin sayısının az da olsa arttığını gösteriyor. Dünyanın en karmaşık “boşanma anlaşması” olarak tanımlanan Brexit anlaşması, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması için yapması gereken milyarlarca euro’luk ödemenin, İngiltere’de yaşayan Avrupa ülkeleri vatandaşlarının haklarının ve 21 aylık geçiş döneminin nasıl işleyeceğinin ayrıntılarını içeriyor.