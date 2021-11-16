Spotify ve Snapchat uygulamasına erişilemiyor. Spotify ve Snapchat'e erişim sorunu Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede görüldü. Konuya ilişkin Spotify kullanıcıları tarafından Twitter'da kısa sürede binlerce tweet atıldı. Peki 16 Kasım Spotify çöktü mü? Spotify ve Snapchat çöktü mü? İşte detaylar...

SPOTİFY VE SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Son zamanlarda, dünya çapında kullanılan en ünlü sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Meydana gelen sorunlarla uygulamaların çöküp çökmediği, kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Facebook, Whatsapp, Instagram gibi uygulamaların ardından şimdi de Spotify ve Snapchat'te erişim sorunu görülüyor.

Snapchat ve Spotify'dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.



