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16 Kasım Spotify çöktü mü? Spotify ve Snapchat çöktü mü?

16.11.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü ve en çok kullanılan müzik platformlarından biri olan Spotify'da erişim sorunu meydana geldi. Sosyal medya üzerinden geri bildirimde bulunan Spotify kullanıcıları uygulamanın düzgün çalışmadığından şikayetçi oldu. Öte yandan sosyal medya platformu Snapchat'te de erişim sorunu yaşanıyor. İşte detaylar...

16 Kasım Spotify çöktü mü? Spotify ve Snapchat çöktü mü?

Spotify ve Snapchat uygulamasına erişilemiyor. Spotify ve Snapchat'e erişim sorunu Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede görüldü. Konuya ilişkin Spotify kullanıcıları tarafından Twitter'da kısa sürede binlerce tweet atıldı. Peki 16 Kasım Spotify çöktü mü? Spotify ve Snapchat çöktü mü? İşte detaylar...

SPOTİFY VE SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Son zamanlarda, dünya çapında kullanılan en ünlü sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Meydana gelen sorunlarla uygulamaların çöküp çökmediği, kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Facebook, Whatsapp, Instagram gibi uygulamaların ardından şimdi de Spotify ve Snapchat'te erişim sorunu görülüyor.

Snapchat ve Spotify'dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.


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