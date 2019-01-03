16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Yeni yıl dünyanın dört bir yanında coşkuyla karşılandı. Gezegenimizin dışında bir yerlerde, yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) durum biraz farklıydı. UUİ'de yeni yıla tam 16 kez girildi. UUİ'de yılbaşı ile ilgili 10 ilginç gerçek...

UUİ’de yeni yıl kutlamalarıyla ilgili 10 ilginç gerçek

Uzayda yeni yılı 16 kez kutlanabiliyor. Zira UUİ, 24 saatte Dünya’nın çevresinde 16 tur atıyor.

Uzayda da ‘bayram sofrasından’ yiyecekler yiyebilirsiniz. Uzaydaki kozmonot ve astronotlara bayramlar öncesinde konserve kayısı, mandalina, ketçap, hardal, fındık, yemiş gibi yiyecekler gönderiliyor. Nitekim kozmonotlar UUİ’de Rusların yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan, Rus salatası olarak bilinen olivye salatasını hazırladılar.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, UUİ’de şampanya baloncuklara dönüşüyor. Uzayda şimdiye kadar yalnızca bir kez, 1995 yılında Valeriy Polyakov tarafından şampanya açıldı. Ancak açılan şampanya anında baloncuklara dönüşüp UUİ’nin içine dağıldı.

Uzayda kadeh kaldırılamıyor, zira yasak. Ancak bu her zaman böyle değildi. Sovyet kozmonotlar 20 yıl uzayda alkollü içecekler içti, bu uygulama 1980’li yıllarda performansı etkilediği için ortadan kaldırıldı.

Uzayda ilk yılbaşı ağacı boş teneke kutulardan yapılmıştı, şimdi ise yapay bir ağaç bulunuyor. Ağaç, yerçekimsiz ortamda uçmaması için bir yere bağlanıyor.

Yılın son günü dahi olsa kozmonotların yoğun bir programı var, ancak görüntülü arama ile aileleriyle görüşebiliyorlar.

Rusya’da yeni yıla Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mesajıyla giriliyor. Kozmonotlar da UUİ’den Putin’in mesajını dinleyebiliyor.

Ruslar için bir yeni yıl geleneği de ‘İroniya Sudbı’ filmi. Kozmonotlar belki de 20 kez izledikleri filmi yeniden izliyor.

Psikologların önerdiği üzere, kozmonotlara eşlerinin yaptığı hediyeler götürülüyor. Sözgelimi bir ağaç götürülüyorsa, bu el örgüsü bir ağaç oluyor, çikolataysa, el yapımı bir çikolata oluyor.