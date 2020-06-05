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16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi, 16 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mahallenin giriş-çıkışları jandarma ekiplerince kapatılırken, filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı

Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, alış veriş için gittiği Diyarbakır'dan döndükten sonra yüksek ateş ve öksürük şikayeti çekmeye başladı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hemen çalışma başlatan filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişileri de belirleyerek, test yaptı. 15 kişinin de test sonuçları pozitf çıktı. Bunun üzerine mahalle, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Jandarma, mahalleyi giriş-çıkışlara kapattı. Filyasyon ekiplerinin çalışması devam ederken, mahallelinin ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

(DHA)

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