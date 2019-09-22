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"16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 23:14 | Son Güncelleme

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivalde, ney ve bağlama virtüözü Ömer Faruk Tekbilek'in verdiği konser izleyenlerin beğenisini kazandı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "16'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" açılış konserini, ney ve bağlama virtüözü Ömer Faruk Tekbilek verdi.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin açılış gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, ney ve bağlama virtüözü Ömer Faruk Tekbilek'in verdiği konsere, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Tekbilek'in konserini Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve Türkiye'ye yerleştikten sonra İslamiyet'i seçerek Müslüman olan ABD'li caz sanatçısı Della Miles'te izledi.

Festival kapsamında ABD, Norveç, Dağıstan, İran, Cezayir, Yunanistan, Tacikistan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları 9 gün boyunca sanatseverlerle buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ve kültürel-müzikal katma değeri ile kültür ekonomisini yükseltmeyi amaçlayan atölye çalışmalarında ise Tekke Musikisi, Abdal Musikisi, Cami Musikisi ve Cemevi Musikisi kendi ustaları tarafından anlatılarak uygulanacak.

Atölye çalışmaları 23, 25, 27 ve 28 Eylül'de saat 14.00 ile 15.00 arasında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sanatseverler festival davetiyelerini, Mevlana Kültür Merkezi ve Selçuklu Kongre Merkezinden ücretsiz temin edebilecek.

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