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16 köpeği zehirleyen 3 kişi için 10'ar yıl hapis ve tutuklama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehir vererek, öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehir vererek, öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 kişinin tutuklanmasına da karar verildi.
Yenimahalle ilçesi Batıkent Semti Turgut Özel Mahallesi'nde, geçen yılın Nisan ayında 16 sokak köpeği, zehir verilerek, öldürüldü. Yapılan araştırmalar sonucu köpeklerin; Musa D., Levent Ö. ve Aydın G. tarafından zehirli tavuk verilerek, öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol çerçevesinde, haftada 1 gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sonunda haklarında 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz 3 sanığa, 10'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

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