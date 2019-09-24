16 köpeği zehirleyen tutuksuz 3 sanık duruşmaya gelmezse tutuklanacak

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini, zehirleyerek öldürdükleri iddia edilen 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, adli kontrol ile serbest bırakılan 3 sanığın haftada 1 gün olan 'imza' şartını 3 güne çıkardı. Ayrıca sanıkların bir sonraki duruşmaya katılmamaları halinde tutuklama kararı verilmesine hükmetti.

Çok sayıda hayvanseverin de izleyici olarak katıldığı duruşmada, Buket Özgünlü de müşteki olarak hazır bulundu. Duruşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Adana Barosu ile Ekoloji Kolektifi Derneği avukatları, müdahillik talebinde bulundu.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunmaları alınan tutuksuz sanıklardan Musa D. arkadaşının köpekleri için Ulus'tan kemik aldığını, arabayla Yenimahalle'ye geldiklerinde ise söz konusu köpekleri can çekişirken gördüğünü ileri sürerek, "Köpekler zaten sersemdiler. Bir köpeğe de araba çarptı. Araçtaki kemiklerin bir kısmını da köpeklere verdik" dedi. Levent Ö. de araca bindiğinde arkadaşının elinde poşet olduğunu ancak poşette ne olduğunu bilmediğini savundu. İkili adli kontrol şartı tedbirinin kaldırılmasını talep ederek, beraatlerini istedi.

KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme, katılma taleplerinin tamamını kabul ederek, taraflara ellerinde bulunduğunu iddia ettikleri yeni delilleri sunmaları için 7 gün süre verdi.