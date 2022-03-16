16 Mart Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

16 Mart Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; İzmir ve Muğla'nın yanı sıra Akdeniz'de sarsıntı meydana geldi. 16 Mart Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 16 Mart 2022 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

16 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.16 05:42:28 35.1473 26.5617 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.16 05:20:16 34.9813 25.2772 15.0 -.- 4.6 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.16 01:36:35 38.1833 26.5682 15.9 -.- 1.8 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel

2022.03.16 01:12:32 37.0760 28.3483 17.4 -.- 1.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

​

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

​

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

