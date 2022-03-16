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16 Mart Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

16.03.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Mart Çarşamba deprem listesi haftanın üçüncü gününde yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İzmir ve Muğla'nın yanı sıra Akdeniz'de sarsıntı gerçekleşti. 16 Mart Çarşamba günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 16 Mart 2022 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

16 Mart Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

16 Mart Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; İzmir ve Muğla'nın yanı sıra Akdeniz'de sarsıntı meydana geldi. 16 Mart Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 16 Mart 2022 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

16 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.16 05:42:28 35.1473 26.5617 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.16 05:20:16 34.9813 25.2772 15.0 -.- 4.6 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.16 01:36:35 38.1833 26.5682 15.9 -.- 1.8 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel
2022.03.16 01:12:32 37.0760 28.3483 17.4 -.- 1.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi Akdeniz İzmir Muğla
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