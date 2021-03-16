16 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

Günlük koronavirüs tablosu aşılama çalışmalarının ardından önemini artırdı. 16 Mart Koronavirüs tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacak. Dün Fahrettin Koca tarafından paylaşılan illerdeki vaka sayılarının artışı tedbirlere uyulmasına devam edilmesi gerektiğini gözler önüne serdi. Peki, 16 Mart Koronavirüs tablosuna göre bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı?, Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte, 16 Mart koronavirüs tablosu!

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu akşam saatlerinde paylaşılacak. Bakan Koca, tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların kurallara dikkat etmemesi halinde kısıtlamalara geri dönüleceğini vurguladı.

İLLERDEKİ VALKA SAYILARI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 6-12 Mart Koronavirüs haritası verilerini paylaştı. Buna göe; yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşme sürecine geçiş ile birlikte vatandaşların tedbirler konusunda özensiz davranmaması gerektiğine dikkat çekildi.