HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 16 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

16 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

16.03.2021 17:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
16 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

16 Mart koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak düzenlenen koronavirüs tablosu Türkiye genelindeki vaka sayıları ve koronavirüs nedeni ile vefat eden hasta sayıları hakkındaki detayları paylaşıyor. Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte vaka sayıları daha detaylı bir şekilde takip ediliyor. Peki, 16 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, günlük koronavirüs tablosu!

Günlük koronavirüs tablosu aşılama çalışmalarının ardından önemini artırdı. 16 Mart Koronavirüs tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacak. Dün Fahrettin Koca tarafından paylaşılan illerdeki vaka sayılarının artışı tedbirlere uyulmasına devam edilmesi gerektiğini gözler önüne serdi. Peki, 16 Mart Koronavirüs tablosuna göre bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı?, Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte, 16 Mart koronavirüs tablosu!

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu akşam saatlerinde paylaşılacak. Bakan Koca, tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların kurallara dikkat etmemesi halinde kısıtlamalara geri dönüleceğini vurguladı.

İLLERDEKİ VALKA SAYILARI KAÇ OLDU?

Ekran Resmi 2021-03-16 01.18.51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 6-12 Mart Koronavirüs haritası verilerini paylaştı. Buna göe; yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşme sürecine geçiş ile birlikte vatandaşların tedbirler konusunda özensiz davranmaması gerektiğine dikkat çekildi.

EN YÜKSEK VAKALRIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER HANGİLERİ?

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en fazla Kovid-19 vakası,

Samsun'da 458.53,
Sinop'ta 345.56 ,
Giresun'da 296.84,
Balıkesir'de 257.60
Kilis'te 255.62 oranlarında görüldü.

EN DÜŞÜK VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ İLLER HANGİLERİ?

100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller;

Siirt'te 2.11,
Şırnak'ta 4.46,
Hakkari'de 7.84,
Şanlıurfa'da 15.41
Batman'da 15.64 olarak tespit edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdüKocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Aydın'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Aydın'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Adliyelerde ilk kez işaret dili tercümanı istihdam edilecek

Adalet Bakanlığı duyurdu! Adliyelerde yeni dönem

Vize kalkıyor mu? Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

'Palu ailesi' davasında flaş gelişme! Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

Bodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdı, yelkenli karaya oturdu

Bodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.