16 Mart Salı deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

Muğla’da gerçekleşen 4,2 şiddetindeki depremin ardından AFAD’ın kendi sitesinde açıkladığı bilgilere göre, 16 Mart gecesi 1,8 büyüklüğünde Muğla’nın Menteşe ilçesinde küçük sarsıntılar devam etti. Genel olarak gece saatlerinde şiddeti yüksek bir deprem meydana gelmedi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremler devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

16 MART KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

2021.03.16 07:15:48 37.9200 27.0822 5.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.03.16 05:25:41 37.8077 26.9623 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.03.16 05:19:42 35.3790 27.5513 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2021.03.16 04:35:16 34.1723 33.6253 11.4 -.- 2.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY- (AKDENIZ)

2021.03.16 04:20:00 34.6913 23.3985 5.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.03.16 03:53:18 38.9940 26.0688 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2021.03.16 03:16:34 34.6403 23.7090 18.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.03.16 02:36:12 38.5272 25.9455 8.0 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

2021.03.16 02:31:53 37.1655 28.7623 10.5 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2021.03.16 02:00:56 39.8332 37.6060 5.0 -.- 2.0 -.- TODURGE-ZARA (SIVAS)

2021.03.16 02:00:17 35.8600 27.4215 12.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2021.03.16 01:36:48 38.6880 25.5437 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2021.03.16 01:06:23 39.8908 40.0597 5.4 -.- 1.8 -.- BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)

2021.03.16 00:24:53 36.9860 27.4595 5.4 -.- 1.3 -.- BODRUM (MUGLA)