16 Mart Salı deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

Muğla’da gerçekleşen 4,2 şiddetindeki depremin ardından AFAD’ın kendi sitesinde açıkladığı bilgilere göre, 16 Mart gecesi 1,8 büyüklüğünde Muğla’nın Menteşe ilçesinde küçük sarsıntılar devam etti. Genel olarak gece saatlerinde şiddeti yüksek bir deprem meydana gelmedi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremler devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.
2021.03.16 07:15:48 37.9200 27.0822 5.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.16 05:25:41 37.8077 26.9623 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.16 05:19:42 35.3790 27.5513 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2021.03.16 04:35:16 34.1723 33.6253 11.4 -.- 2.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY- (AKDENIZ)
2021.03.16 04:20:00 34.6913 23.3985 5.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.03.16 03:53:18 38.9940 26.0688 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2021.03.16 03:16:34 34.6403 23.7090 18.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2021.03.16 02:36:12 38.5272 25.9455 8.0 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2021.03.16 02:31:53 37.1655 28.7623 10.5 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
2021.03.16 02:00:56 39.8332 37.6060 5.0 -.- 2.0 -.- TODURGE-ZARA (SIVAS)
2021.03.16 02:00:17 35.8600 27.4215 12.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2021.03.16 01:36:48 38.6880 25.5437 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2021.03.16 01:06:23 39.8908 40.0597 5.4 -.- 1.8 -.- BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)
2021.03.16 00:24:53 36.9860 27.4595 5.4 -.- 1.3 -.- BODRUM (MUGLA)
16.03.2021 02:31:53 AFAD 37.1470 28.7715 6.99 ML 1.8 Mugla Mentese
15.03.2021 21:03:25 AFAD 37.4326 35.9045 15.51 ML 2.6 Adana Kozan
15.03.2021 20:15:55 AFAD 39.8206 27.9828 2.70 ML 1.8 Balikesir Susurluk
15.03.2021 20:15:31 AFAD 39.0190 43.5785 2.54 ML 2.6 Van Ercis
15.03.2021 19:20:48 AFAD 37.8293 26.8356 6.93 ML 2.3 Ege Denizi, 21.57 km. Seferihisar (Izmir)
15.03.2021 19:02:42 AFAD 37.8231 26.9601 7.00 ML 1.6 Kusadasi Korfezi, 15.29 km. Kusadasi (Aydin)
15.03.2021 18:26:47 AFAD 37.8518 27.0408 7.00 ML 1.8 Kusadasi Korfezi, 17.00 km. Menderes (Izmir)