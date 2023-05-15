16 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? Yarın okul var mı? Seçim tatili sonrası okulların açılacağı tarih!

16 Mayıs'ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 15 Mayıs'a yönelik yaptığı okul tatili açıklaması sonrası birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamaları sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinnde ilkokul, ortaokul ve liselerde kullanılan oyların sayımları sekteye uğramasın diye 15 Mayıs'ta okulların tatil edilmesinin ardından 16 Mayıs'a ilişkin detaylar da merak konusu oldu.

16 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

16 Mayıs 2023 Salı günü okul tatili bulunmuyor.

Seçim ertesi olan 15 Mayıs'ta öğrenciler tatil yaptı. Eğitime 1 günlük verilen ara 16 Mayıs itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.

SEÇİMLER İKİNCİ TURA GİDİLİRSE OKULLAR TATİL OLUR MU?

Seçimlerde ikinci tur henüz resmi açıklama ile kesinleşmedi. Dolayısıyla okullara ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

Fakat seçimler ikinci tura kaldığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü kullanılacak oyların sonrası, ilk turda olduğu gibi okulların 29 Mayıs Pazartesi günü de tatil olması bekleniyor.





