16 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Amerikan göçmenlik sisteminde yapılması planlanan değişikliklerin ayrıntılarını aktaracağını yazıyor. Gazete, yeni göçmenlik sisteminin sınır güvenliğini arttırıcı güvenlik önlemler öngördüğünü, Amerika'ya göç etmek isteyenlerde aranan eğitim düzeyi ve beceri seviyesinin çıtasının yükseltilmesinin planlandığını kaydediyor. Habere göre yeni göçmenlik sisteminin aile bağlarına dayalı göçü engellemesi, yerine belirli becerilere sahip, Amerika'dan iş teklifi almış, İngilizce yeterlilik seviyesi yüksek ve yurttaşlık bilgisi sınavını geçmiş kişilere öncelik vermesi söz konusu. Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın üzerinde aylardır çalıştığı bu önerilerin, Trump'ın 2020'de yeniden seçilmek için başlatacağı kampanyanın ana temalarından biri olması planlanıyor. Plana Trump'ın göçmenlik alanındaki baş danışmanı olan ve bu konudaki şahin tavrıyla tanınan Stephen Miller'ın da katkıda bulunduğu, ancak Miller'ın atmak istediği çok daha sert adımların plan dahiline alınmadığı bildiriliyor. Plan, Amerika'ya aileleri tarafından çocuk yaşta getirilen ve ”Hayalperestler” olarak adlandırılan çoğu Latin kökenli gençlerin yasal statüsünün geleceğiyle ilgili bir öneri ise içermiyor. Öte yandan Trump'ın planı, göçmen karşıtı muhafazakar bazı grupların taleplerinin aksine Amerika'ya gelen göçmen sayısının azaltılmasını öngörmüyor. Ancak Amerika'ya yılda bir milyon yabancının yasal olarak giriş yapmasını sağlayan vize sisteminde yapılacak değişiklikler, planın içeriğinin yarısını oluşturuyor.
Washington Post ise Alabama eyaletinde tecavüz ya da ensest sonucu ortaya çıkan hamileliklerde bile kürtajı yasaklayan tasarının onaylanmasının yarattığı tepkilerle ilgili habere yer veriyor. Gazete, Amerika'da siyasi açıdan son derece hassas bir mesele olan kürtaj kısıtlamasının, Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi'ne atadığı iki muhafazakar yargıcın kürtajın federal düzeyde yasaklanması konusundaki tavrını sınamaya yönelik olduğu yorumunda bulunuyor. Amerika'da 1973 yılında Anayasa Mahkemesi'nin ”Roe v. Wade” adıyla bilinen kararı, kürtajı yasallaştırmıştı. Habere göre Demokrat Partililer, Alabama'daki karara çok sert tepki gösterdi. Çeşitli kadın ve insan hakları örgütleri, Alabama'daki yasağın, 1973 tarihli Anayasa kararını geri çevirme girişimlerinin provası niteliğinde olduğunu savunuyor. Cumhuriyetçilerse liberal eyaletlerin hamileliğin ilerleyen safhalarında kürtaj hakkını koruma altına alma girişimler karşısında savunmaya geçti. Cumhuriyetçiler ayrıca Alabama'da kabul edilen yasakla ilgili olarak tecavüz ve ensest vakalarıyla ilgili haraketli tartışmaların içine çekilmemek için sessiz kalma taktiği güdüyor. Arizona'da Senatör Martha McSally, Kuzey Carolina'daysa Thom Tillis'in yeniden seçilme mücadelesi vereceği 2020 seçimlerinden önce kürtaj meselesine olabildiğince mesafeli durmaya çalıştıkları gözleniyor.
Wall Street Journal ise Başkan Trump'ın dün Amerikan telekomünikasyon firmalarının ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle yabancı ülkelerin imal ettiği ekipmanları kullanmasını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzaladığını bildiriyor. Gazete, Trump'ın bu hamlesinin, geçtiğimiz hafta başarısızlıkla sonuçlanan ticaret müzakerelerinin ardından Çin'le olan gerginlikleri tırmandıracağını bildiriyor. Habere göre başkanlık kararnamesine ek olarak Amerikan Ticaret Bakanlığı da Çin teknoloji devi Huawei'yi Amerika'nın çıkarlarına ters düşen faaliyetlerde bulunan tüzel kişilikler listesine almayı planlıyor. Bu durumda Huawei'nin Amerikan yapımı teknoloji transferi yapması ya da bu teknolojileri satın alması, kısıtlanacak. Bu adım, gerek bazı çipleri Amerikan firmalarından satın alan Huawei'ye, gerekse Huawei'ye satış yapan Amerikan teknoloji şirketlerine indirilen bir darbe niteliğinde. Amerikalı ulusal güvenlik yetkilileri, Çin Komünist Partisi kurallarına göre Pekin'in talimatlarına uymak zorunda olan Huawei ve ZTE gibi Çin teknoloji firmalarının Amerika açısından birer tehdit unsuru olduğunu kaydediyor.
Wall Street Journal bugün ayrıca Trump Yönetimi'nin İran ve İran destekli Şii milislerin oluşturduğu tehdidin büyümesi gerekçesiyle Irak'taki Amerikalı diplomatların kısmen geri çekilmesi talimatı verdiğini yazıyor. Habere göre talimat, Amerika'nın, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarındaki sularda bulunan petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardında İran'ın olduğunu belirtmesi, İran'ınsa bu suçlamayı reddetmesi üzerine verildi. Talimatın Bağdat ve Erbil'de görevli yüzlerce Amerikalı personeli etkilemesi bekleniyor. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik olarak dikkatli olmaları uyarısı yayınladı. Bu arada İran tarafından yapılan açıklamalarda İran'ın ne Irak'ta ne de başka bölgelerde tehdit unsuru oluşturduğu, İran'ın herhangi bir saldırı planı içinde olmadığı vurgulandı. Öte yandan Almanya ve Hollanda, tırmanan gerginlikleri gerekçe göstererek Irak'a yapacakları askeri tatbikat misyonunu geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu. Bu arada Trump Yönetimi'nin en sıkı destekçisi olan Kongre üyeleri bile Ortadoğu'daki askeri hazırlıklar, diplomatik personelin kısmen geri çekilmesine ilişkin kararlar ve yapılan uyarılar konusunda daha fazla bilgi talep ediyor. Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Partili Lindsey Graham, bu konuda, ”Büyükelçilikler ve konsolosluklardaki personel sayısını azaltmak açıkça görülüyor ki ciddi bir hamledir. Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarını Kongre'ye gelip bizi neler olup bittiği konusunda bilgilendirmesini istiyorum çünkü gazetelerde okuduklarım dışında ne gibi bir tehditle karşı karşıyayız, hiçbir fikrim yok,” şeklinde konuştu.
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