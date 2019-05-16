16 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Amerikan göçmenlik sisteminde yapılması planlanan değişikliklerin ayrıntılarını aktaracağını yazıyor. Gazete, yeni göçmenlik sisteminin sınır güvenliğini arttırıcı güvenlik önlemler öngördüğünü, Amerika'ya göç etmek isteyenlerde aranan eğitim düzeyi ve beceri seviyesinin çıtasının yükseltilmesinin planlandığını kaydediyor. Habere göre yeni göçmenlik sisteminin aile bağlarına dayalı göçü engellemesi, yerine belirli becerilere sahip, Amerika'dan iş teklifi almış, İngilizce yeterlilik seviyesi yüksek ve yurttaşlık bilgisi sınavını geçmiş kişilere öncelik vermesi söz konusu. Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın üzerinde aylardır çalıştığı bu önerilerin, Trump'ın 2020'de yeniden seçilmek için başlatacağı kampanyanın ana temalarından biri olması planlanıyor. Plana Trump'ın göçmenlik alanındaki baş danışmanı olan ve bu konudaki şahin tavrıyla tanınan Stephen Miller'ın da katkıda bulunduğu, ancak Miller'ın atmak istediği çok daha sert adımların plan dahiline alınmadığı bildiriliyor. Plan, Amerika'ya aileleri tarafından çocuk yaşta getirilen ve ”Hayalperestler” olarak adlandırılan çoğu Latin kökenli gençlerin yasal statüsünün geleceğiyle ilgili bir öneri ise içermiyor. Öte yandan Trump'ın planı, göçmen karşıtı muhafazakar bazı grupların taleplerinin aksine Amerika'ya gelen göçmen sayısının azaltılmasını öngörmüyor. Ancak Amerika'ya yılda bir milyon yabancının yasal olarak giriş yapmasını sağlayan vize sisteminde yapılacak değişiklikler, planın içeriğinin yarısını oluşturuyor.

Washington Post ise Alabama eyaletinde tecavüz ya da ensest sonucu ortaya çıkan hamileliklerde bile kürtajı yasaklayan tasarının onaylanmasının yarattığı tepkilerle ilgili habere yer veriyor. Gazete, Amerika'da siyasi açıdan son derece hassas bir mesele olan kürtaj kısıtlamasının, Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi'ne atadığı iki muhafazakar yargıcın kürtajın federal düzeyde yasaklanması konusundaki tavrını sınamaya yönelik olduğu yorumunda bulunuyor. Amerika'da 1973 yılında Anayasa Mahkemesi'nin ”Roe v. Wade” adıyla bilinen kararı, kürtajı yasallaştırmıştı. Habere göre Demokrat Partililer, Alabama'daki karara çok sert tepki gösterdi. Çeşitli kadın ve insan hakları örgütleri, Alabama'daki yasağın, 1973 tarihli Anayasa kararını geri çevirme girişimlerinin provası niteliğinde olduğunu savunuyor. Cumhuriyetçilerse liberal eyaletlerin hamileliğin ilerleyen safhalarında kürtaj hakkını koruma altına alma girişimler karşısında savunmaya geçti. Cumhuriyetçiler ayrıca Alabama'da kabul edilen yasakla ilgili olarak tecavüz ve ensest vakalarıyla ilgili haraketli tartışmaların içine çekilmemek için sessiz kalma taktiği güdüyor. Arizona'da Senatör Martha McSally, Kuzey Carolina'daysa Thom Tillis'in yeniden seçilme mücadelesi vereceği 2020 seçimlerinden önce kürtaj meselesine olabildiğince mesafeli durmaya çalıştıkları gözleniyor.

Wall Street Journal ise Başkan Trump'ın dün Amerikan telekomünikasyon firmalarının ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle yabancı ülkelerin imal ettiği ekipmanları kullanmasını yasaklayan başkanlık kararnamesini imzaladığını bildiriyor. Gazete, Trump'ın bu hamlesinin, geçtiğimiz hafta başarısızlıkla sonuçlanan ticaret müzakerelerinin ardından Çin'le olan gerginlikleri tırmandıracağını bildiriyor. Habere göre başkanlık kararnamesine ek olarak Amerikan Ticaret Bakanlığı da Çin teknoloji devi Huawei'yi Amerika'nın çıkarlarına ters düşen faaliyetlerde bulunan tüzel kişilikler listesine almayı planlıyor. Bu durumda Huawei'nin Amerikan yapımı teknoloji transferi yapması ya da bu teknolojileri satın alması, kısıtlanacak. Bu adım, gerek bazı çipleri Amerikan firmalarından satın alan Huawei'ye, gerekse Huawei'ye satış yapan Amerikan teknoloji şirketlerine indirilen bir darbe niteliğinde. Amerikalı ulusal güvenlik yetkilileri, Çin Komünist Partisi kurallarına göre Pekin'in talimatlarına uymak zorunda olan Huawei ve ZTE gibi Çin teknoloji firmalarının Amerika açısından birer tehdit unsuru olduğunu kaydediyor.