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  4. 16 Mayıs Koronavirüs vaka sayısı | Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün (16 Mayıs) günlük koronavirüs vaka sayısı ne kadar?

16 Mayıs Koronavirüs vaka sayısı | Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün (16 Mayıs) günlük koronavirüs vaka sayısı ne kadar?

16.05.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Koronavirüs salgınının etkileri ülkemizde halen devam ediyor. Her gün birçok vatandaşımızın koronavirüse yakalandığı dönemde, günlük vaka sayıları da Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden her gün düzenli olarak paylaşılan vaka sayıları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

16 Mayıs Koronavirüs vaka sayısı | Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün (16 Mayıs) günlük koronavirüs vaka sayısı ne kadar?

15 Mayıs tarihinde 204 bin 637 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Bu vatandaşlarımızdan ise 11 bin 472 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tam kapanmanın son gününde ise günlük vaka sayıları tekrar vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki 16 Mayıs günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı mı?

16 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 16 Mayıs koronavirüs tablosunda bugün itibariyle 202 bin 243 kişiye test yapıldı. Yapılan bu testler sonucunda 10 bin 512 vatandaşımızın koronavirüs test sonucu ise pozitif çıktı. Koronavirüs kaynaklı ölümlerde ise bir azalma yaşandı ve vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 16 Mayıs itibariyle 223'e düştü.

16 mayıs

15 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

15 Mayıs tarihli günlük koronavirüs tablosunda 204 bin 637 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan vatandaşlarımızın 11 bin 472 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Vefat sayısındaki azalış ise dikkat çekti. 15 Mayıs tarihinde koronavirüs kaynaklı vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 236 oldu.

15 mayıs

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi tam kapanma

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