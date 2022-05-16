16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak? Dikkat! Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış geliyor! 16-22 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu

16 Mayıs Pazartesi günü ve 16-22 Mayıs haftasında havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki 16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak? 16-22 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu ve detaylar haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güneydoğu, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Manisa ile Aydın'ın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale ile Çankırı'nın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu,bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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