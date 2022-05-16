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16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak? Dikkat! Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış geliyor! 16-22 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu

16.05.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün, çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiğini açıklaması ve soğuk hava dalgası uyarısı sonrası merak konusu oldu. Meteoroloji 16 Mayıs Pazartesi günü de bazı bölgelere dikkat çekerek vatandaşlara 'sağanak yağış' uyarısında bulundu. Peki 16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak? İşte 16-22 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu...

16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak? Dikkat! Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış geliyor! 16-22 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu

16 Mayıs Pazartesi günü ve 16-22 Mayıs haftasında havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki 16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak? 16-22 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu ve detaylar haberimizde.

16 MAYIS 2022 PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapılan son değerlendirmelerine göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güneydoğu, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Manisa ile Aydın'ın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale ile Çankırı'nın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu,bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16-22 MAYIS İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak?

16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak?

16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak?

16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak?

16 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak?

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
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