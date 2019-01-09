İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İmkan olsa 16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim diye geliyor bana. Çünkü herkesin hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Çünkü bu şehir için de iyi şeyler düşünüyorum." dedi.

İmamoğlu, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde "Seçim Saha Stratejisi" adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Seçim sürecinin siyaset üstü geçmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, bu sebeple seçmene yaklaşırken buna göre bir dil kullanılmasının önemine değindi.

İmamoğlu, muhtarların kendileri için önemli olduğunu, yönetim felsefesini onlara anlatacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiden bütün muhtarlarımızı oraya davet ediyorum. Siyasette şöyle bir kavramı yaşamaktayız ne yazık ki, 'kazanmak için her yol mübahtır.' Bizim için değildir yani her yol mübahtır anlayışına bir karşıyız. Kutsal amaçta hedefe doğru yürürken asla amacını unutarak davranmamız mümkün değildir. Bu bir kere bizim ahlakımıza aykırıdır. Özellikle ilke ve değerlerimize gölge düşürecek davranışlarda asla bulunmayız. Günün sonunda seçim bittiğinde yüzümüzü kızartacak hiçbir iş ve eylemin içinde olmayız. Esas olan seçim kazanmak değil, gönülleri kazanmaktır. Gönül kazanmak bence dünyanın en güzel şeyi. Yalnız bize oy verenlerin değil, oy vermeyenlerin de gönüllerini kazanmanın uzun vadede ne kadar kalıcı değerler oluşturduğunu bu kardeşiniz yaşamakta."