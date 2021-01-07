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16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?

07.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?

Otobüs, traktör, kamyon ve otomobil gibi taşıtların üzerinde sorumluluğunun kime ait olduğunu ve trafiğe çıkma izninin bulunduğunu gösteren taşıt kayıt plakaları yer alır. Plakadaki numara ve harf dizileri, taşıtın hangi şehir ve ilçeye ait olduğunu gösterir. Peki, 16 ile başlayan araç plakası hangi il ve ilçeye bağlıdır? 16 nerenin plakası? İşte 16 plaka kodu ve plaka imi hakkında her şey...

Plakaların üzerinde bulunan harfler ve numaralar; plakanın takıldığı aracın kayıtlı olduğu ülkeyi, ili ve ilçeyi gösterir. Bir taşıt kayıt plakasında "TR" plaka imini gördüğünüzde söz konusu aracın Türkiye'ye bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Türkiye'deki yönetmelikler gereğince her ilin kendine ait bir plaka kodu vardır. 01-81 aralığındaki bu kodlar, plakanın sağ tarafında bulunan harfler ile bir arada incelendiğinde bir taşıtın hangi il ve ilçenin vergi dairesine kayıtlı olduğu ortaya çıkar. Peki, 16 nerenin plakası?

16 Nerenin Plaka Kodu?

16 numaralı taşıt kayıt plakası, Marmara Bölgesi'nde yer alan Bursa şehrimize aittir. Bursa il merkezinde ve tüm ilçelerinde 16 ile başlayan araç plakaları kullanılır.

Bursa İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları

16 ile başlayan bir plakanın devamında yer alan harfler, aracın kayıtlı olduğu ilçeyi gösterir. Bursa'da kendine ait bir kodlamaya sahip olan ilçeleri aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.

Bursa Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

  • 16 AB / AZ 001 – 999
  • 16 AAB / AZZ 01 – 99
  • 16 BA / BZ 001 – 999
  • 16 BAA / BZZ 01 – 99
  • 16 CAA / CAA 01 – 99
  • 16 D 0001 – 1500
  • 16 DA / DZ 001 – 999
  • 16 E 0001 – 9999
  • 16 EA / EZ 001 – 999
  • 16 FA / FZ 001 – 999
  • 16 GA / GZ 001 – 999
  • 16 HA / HZ 001 – 999
  • 16 K 0001 – 9999
  • 16 K 00001 – 63000
  • 16 KA / KZ 001 – 999
  • 16 L 0001 – 9999
  • 16 LA / LZ 001 – 999
  • 16 M 0001 – 5000
  • 16 M 00001 – 00500
  • 16 M 7501 – 8000
  • 16 MA / MZ 001 – 999
  • 16 NA / NZ 001 – 999
  • 16 P 0001 – 9999
  • 16 R 0001 – 9999
  • 16 RA / RZ 001 – 999
  • 16 S 0001 – 5999
  • 16 T 0001 – 5000
  • 16 U 0001 – 9999
  • 16 V 0001 – 9999
  • 16 YA / YZ 001 – 999
  • 16 Z 0001 – 9999
  • 16 Özel Plaka 001 – 100

Bursa'nın Gemlik İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 16 K 78001 – 78100
  • 16 M 5001 – 5500
  • 16 S 7000 – 7499
  • 16 T 5001 – 5500
  • 16 ZA / ZZ 001 – 999

Bursa'nın İnegöl İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 16 F 0001 – 9999
  • 16 K 65001 – 74999
  • 16 M 5501 – 6000
  • 16 PA / PZ 001 – 999
  • 16 S 6000 – 6699
  • 16 T 5501 – 6000

Bursa'nın İznik İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 16 H 0001 – 9999
  • 16 M 6501 – 7000
  • 16 S 6700 – 6799
  • 16 T 6501 – 7000

Bursa'nın Karacabey İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 16 K 87001 – 90000
  • 16 M 7001 – 7500
  • 16 S 8300 – 8799
  • 16 T 7001 – 7500
  • 16 TA / TZ 001 – 999
  • 16 Özel Plaka 601 – 650

Bursa'nın Mudanya İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 16 JA / JZ 001 – 999
  • 16 K 93001 – 96000
  • 16 M 8001 – 8500
  • 16 S 9300 – 9799
  • 16 T 8001 – 8500
  • 16 Özel Plaka 851 – 900

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 16 K 90001 – 93000
  • 16 M 6001 – 6500
  • 16 S 8800 – 9299
  • 16 SA / SZ 001 – 999
  • 16 T 6001 – 6500

Bursa'nın Orhaneli İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 16 M 9251 – 9999
  • 16 N 0001 – 9999
  • 16 S 9800 – 9999
  • 16 T 9251 – 9999

Bursa'nın Orhangazi İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 16 K 81001 – 84000
  • 16 M 8501 – 9000
  • 16 S 7500 – 7999
  • 16 T 8501 – 9000
  • 16 VA / VZ 001 – 999

Bursa'nın Yenişehir İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 16 M 7501 – 8000
  • 16 S 8000 – 8299
  • 16 T 7501 – 8000
  • 16 UA / UZ 001 – 999
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