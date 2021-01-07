16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?

Plakaların üzerinde bulunan harfler ve numaralar; plakanın takıldığı aracın kayıtlı olduğu ülkeyi, ili ve ilçeyi gösterir. Bir taşıt kayıt plakasında "TR" plaka imini gördüğünüzde söz konusu aracın Türkiye'ye bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Türkiye'deki yönetmelikler gereğince her ilin kendine ait bir plaka kodu vardır. 01-81 aralığındaki bu kodlar, plakanın sağ tarafında bulunan harfler ile bir arada incelendiğinde bir taşıtın hangi il ve ilçenin vergi dairesine kayıtlı olduğu ortaya çıkar. Peki, 16 nerenin plakası?

16 Nerenin Plaka Kodu?

16 numaralı taşıt kayıt plakası, Marmara Bölgesi'nde yer alan Bursa şehrimize aittir. Bursa il merkezinde ve tüm ilçelerinde 16 ile başlayan araç plakaları kullanılır.

Bursa İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları

16 ile başlayan bir plakanın devamında yer alan harfler, aracın kayıtlı olduğu ilçeyi gösterir. Bursa'da kendine ait bir kodlamaya sahip olan ilçeleri aşağıdaki listeden görüntüleyebilirsiniz.

Bursa Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

16 AB / AZ 001 – 999

16 AAB / AZZ 01 – 99

16 BA / BZ 001 – 999

16 BAA / BZZ 01 – 99

16 CAA / CAA 01 – 99

16 D 0001 – 1500

16 DA / DZ 001 – 999

16 E 0001 – 9999

16 EA / EZ 001 – 999

16 FA / FZ 001 – 999

16 GA / GZ 001 – 999

16 HA / HZ 001 – 999

16 K 0001 – 9999

16 K 00001 – 63000

16 KA / KZ 001 – 999

16 L 0001 – 9999

16 LA / LZ 001 – 999

16 M 0001 – 5000

16 M 00001 – 00500

16 M 7501 – 8000

16 MA / MZ 001 – 999

16 NA / NZ 001 – 999

16 P 0001 – 9999

16 R 0001 – 9999

16 RA / RZ 001 – 999

16 S 0001 – 5999

16 T 0001 – 5000

16 U 0001 – 9999

16 V 0001 – 9999

16 YA / YZ 001 – 999

16 Z 0001 – 9999

16 Özel Plaka 001 – 100

Bursa'nın Gemlik İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

16 K 78001 – 78100

16 M 5001 – 5500

16 S 7000 – 7499

16 T 5001 – 5500

16 ZA / ZZ 001 – 999

Bursa'nın İnegöl İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

16 F 0001 – 9999

16 K 65001 – 74999

16 M 5501 – 6000

16 PA / PZ 001 – 999

16 S 6000 – 6699

16 T 5501 – 6000

Bursa'nın İznik İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

16 H 0001 – 9999

16 M 6501 – 7000

16 S 6700 – 6799

16 T 6501 – 7000

Bursa'nın Karacabey İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

16 K 87001 – 90000

16 M 7001 – 7500

16 S 8300 – 8799

16 T 7001 – 7500

16 TA / TZ 001 – 999

16 Özel Plaka 601 – 650

Bursa'nın Mudanya İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

16 JA / JZ 001 – 999

16 K 93001 – 96000

16 M 8001 – 8500

16 S 9300 – 9799

16 T 8001 – 8500

16 Özel Plaka 851 – 900

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

16 K 90001 – 93000

16 M 6001 – 6500

16 S 8800 – 9299

16 SA / SZ 001 – 999

16 T 6001 – 6500

Bursa'nın Orhaneli İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

16 M 9251 – 9999

16 N 0001 – 9999

16 S 9800 – 9999

16 T 9251 – 9999

Bursa'nın Orhangazi İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

16 K 81001 – 84000

16 M 8501 – 9000

16 S 7500 – 7999

16 T 8501 – 9000

16 VA / VZ 001 – 999

Bursa'nın Yenişehir İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

16 M 7501 – 8000

16 S 8000 – 8299

16 T 7501 – 8000

16 UA / UZ 001 – 999

