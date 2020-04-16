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16 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 21:38 | Son Güncelleme

Süper Loto oyununun 652. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 210 bin 318 lira devretti. İşte MPİ 16 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları...

16 Nisan 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 18, 40, 44, 50, 52 ve 54 olarak belirlendi.

16 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI
superloto

Süper Loto oyununun 652'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 210 bin 318 lira 17 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 43 kişi 9 bin 90 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 287 kişi 185 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 45 bin 129 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı. (AA)

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