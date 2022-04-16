16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller neler? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 16 Nisan 2022!

16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller neler? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde yapılan ödemeler merak konusu oldu. Evde bakım parası her ay devlet tarafından düzenli olarak yüzbinlerce kişiye ödeniyor. Evde bakım maaşı E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. 16 Nisan Cumartesi günü için konuya ilişkin bilgiler haberimizde.
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı illerde ödeniyor.
Evde Bakım Maaşı yatan iller:
1- Ordu
2- Tokat
3- Antalya
4- Bolu
5- Afyonkarahisar
6- Çanakkale
7- Aksaray
8- Diyarbakır
9- Manisa
10- Bursa
11- Kırıkkale
12- Niğde
13- İstanbul
14- Uşak
15- Bilecik
16- Konya
17- Osmaniye
18- Hatay
19- Gaziantep
20- Ankara
21- Malatya
22- Kocaeli
23- İzmir
24- Kayseri
25- Karabük
26- Samsun
27- Adana
28- Mersin
29- Batman
30- Balıkesir
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.
Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilmeniz mümkün:
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu
TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve sonrasında tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmakta.
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