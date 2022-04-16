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16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller neler? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 16 Nisan 2022!

16.04.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller neler? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Ödemenin hesaplara yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, maaşlarının durumunu internetten sorgulayabiliyor. Peki 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller neler? 16 Nisan 2022 Cumartesi gününün evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi haberimizde...

16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller neler? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 16 Nisan 2022!

16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller neler? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde yapılan ödemeler merak konusu oldu. Evde bakım parası her ay devlet tarafından düzenli olarak yüzbinlerce kişiye ödeniyor. Evde bakım maaşı E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. 16 Nisan Cumartesi günü için konuya ilişkin bilgiler haberimizde.

16 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NELER?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı illerde ödeniyor.

Evde Bakım Maaşı yatan iller:

1- Ordu

2- Tokat

3- Antalya

4- Bolu

5- Afyonkarahisar

6- Çanakkale

7- Aksaray

8- Diyarbakır

9- Manisa

10- Bursa

11- Kırıkkale

12- Niğde

13- İstanbul

14- Uşak

15- Bilecik

16- Konya

17- Osmaniye

18- Hatay

19- Gaziantep

20- Ankara

21- Malatya

22- Kocaeli

23- İzmir

24- Kayseri

25- Karabük

26- Samsun

27- Adana

28- Mersin

29- Batman

30- Balıkesir

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilmeniz mümkün:

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve sonrasında tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmakta.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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