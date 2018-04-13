16 Nisan Koç burcunda doğacak Yeniay burcunuzu nasıl etkileyecek?

KOÇ Sevgili Koçlar, 16 Nisan saat 04:57 burcunuzda doğacak Yeniay, ailenizi ilgilendiren konularda yapılacak yenilik, üzerinde düşünülmüş planların yürürlüğe konulması, sizi siz yapan cesaret ve doğallığınızla ilerlemenizde kuvvettir. Aşk hayatında aşırı güvenle sizi dolduran, canlandıran, renklendiren bu Yeniay, bir yanıyla da güven, saygı ve sevginin önemini vurguluyor. Diyebiliriz ki, sadece aşk yetmiyor. İş hayatıyla ilgili konularda da etkili olacak bu Yeniay, disiplinli çalışmanın, işinize dört elle sarılmanın ve işverenlerle olan güçlü temasın da önemini vurguluyor.

Maddi konularda da etkili olan bu Dolunay, paranızın kıymetini bilmenizi, biriktirmenizi, ekonomik düşünmenizde de etkili oluyor. Merkürün burcunuzdaki geri hareketi sonlandığı için, sizler bu Yeniayda daha önce girişimde bulunduğunuz veya bir nedenle yavaşlamış olan işlerinizi düzene koyabilmenizi sağlıyor. Çevre değişikliği, yakınlarınızla ilgili konular, çalışma ve sağlıkla ilgili meseleler şimdi hızlanarak yoluna giriyor.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

BOĞA Sevgili Boğalar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, yakın çevrenizle alakalı ilişkiniz, eğitim-iş-seyahatleriniz, ailevi ve yuvanızla ilgili düşündüğünüz tüm yeniliklerin tekrar gözden geçirilmesini gerektirir. Sağlamlık ve güvence önemli. Sizler zaten eğreti duran hiçbir şeyin içinde yer almazsınız. Son zamanlarda gerginlik, stres veya sizi rahatsız eden durumlar olmuştu. İşin içinden çıkamadığınız için sıkılmıştınız.

Bu Yeniay, bir çare, bir çözüm yolu bulmanızı sağlayacaktır. Duygusal ve fiziksel anlamda sizi yeniden toparlayacaktır. Merkür geri hareketi sona erdiği için, şimdi hızlı ve tecrübeniz ışığında karar vermeniz kolaylaşıyor. Yeniayı yöneten güç Mars-Oğlak burcunda ilerlediği için, hedefe yönelik hareket edeceksiniz. İş yolculukları, eğitimle ilgili konular, yeni başvurular, toplantı ve görüşmeler gündeme gelecek ve başarılı sonuçlanacaktır. Size tek bir tavsiyem var. Lütfen kendinize güvenin ve inanın.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

İKİZLER Sevgili İkizler, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, kazancınız, çevreniz, sosyal yaşamınız, plan ve projelerinizle ilgili yapılacak yeniliklerin işaretçisidir. Size cesaret, güven kazandırıcı ve başkalarından destek görmenizi sağlayıcıdır. Yürürlüğe koymayı düşündüğünüz fakat bir türlü karar veremediğiniz işlerinizi hızlı bir şekilde yapabilmenizde bu Yeniay size yoldaşlık eder. Acaba olur mu, yoksa başarısız mı sonuçlanır diye merak ettiğiniz soruların cevabını bulmanızda yardımcıdır. Bir ürün veya bir projeniz mi var şimdi kolları sıvama vaktidir.

Sosyal hayattaki paylaşımları ateşleyen, size bir çok yeni arkadaş, grup ve çevre kazandıracak bu Yeniay, eski bir dosttan gelen selam, kırgınlık yaşadığınız kişilerden ulaşan bir mesajın da işaretçisidir. Bu yeniayın güçlü yöneticisi Mars-Oğlak burcunda ilerlediği için, finansal konularda tabii ki güvence kıymetlidir. Miras, hukuk, hisseli bölüşümler, bankalarla alakalı işlerin iyi takip edilmesi, kimseye güvenmeden incelenmesi, hesabının yapılması faydalıdır. Ödemeler bütçenize göre hesaplanmalıdır.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, mesleki-ailevi-finansal konuları gündeminizde baş sıraya oturtur. Kazançlı bir iş, aktif bir görev, sorumluluk almak ve başarmak istersiniz. Zaten verdiğiniz mücadele hep bu alanlarda sesinizi duyurmak ve kendinizi daha fazla göstermek ihtiyacınızdır. Sorumluluklar ağır gelse de, sizi yorsa da, bu Yeniayda yılmadan ilerlemek, bir şeyler yapmak arzusu yükselecektir.

Merkürün geri hareketi nedeniyle, iş hayatında biraz zorlanmıştınız hatta yanlış anlaşıldınız, kendinizi ifade edebilmek için çaba sarf ettiniz. Belki de, bir yenilik düşünüyordunuz, girişimde bulundunuz ancak sonuçlanmadı. Şimdi bu Yeniayla birlikte hızlanıyorsunuz. Finansal açıdan doyurucu bir iş veya bir gelişme sizi rahatlatabilir. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Oğlak burcunda ilerliyor. İlişkide arzu ettiğiniz en önemli nokta, partnerin sizi desteklemesi, güç vermesi, iyi ve kötü günlerde yanınızda olması. Belki de bu Yeniay, beraberliğinizi test etme yönünde de etkili olacaktır.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, iletişim ve haberleşmenin, aktif şekilde girişimde bulunmanın, benzetme yerindeyse karanlıktan aydınlığa doğru bir ilerlemenin işaretçisidir. Şimdi atak zamanı, harekete geçme zamanı ve girişimde bulunma zamandır. Merkür geri hareketini sona erdiği için, bu Yeniay geçtiğimiz Mart ayı itibariyle yürürlüğe koymak istediğimiz işlerimizi şimdi hızla uygulamanın, yolculukların, görüşmelerin işaretçisidir. Uzun zamandır düşünülen işleri şimdi dışarıya sunacaksınız. Sürpriz haberler, gelişmeler yaşanır.

İş hayatınız, sorumluluklar yönünde de bu Yeniayda sağlam, güvenilir projelere başlanır. Beklenen bir para elinize geçer. Bu Yeniayı yöneten güç Mars-Oğlak burcunda ilerliyor. Bu sizin sağlığınızla ilgili konularda kendinize daha fazla dikkat etmeniz anlamına geliyor. Şikayetleriniz için gerekli tedaviye başlarsınız. İstikrarlı işler bu Yeniayda önemli. Güvenilir, sağlam, köklü olana yöneliniz. Bu işler belki yavaş gelişir ama temposu zamanla yükselir ve sizi memnun eder.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, dostluklar, hedef, duyarlı olduğunuz her konuda başkaları tarafından destekleneceğinizi işaret ediyor. Öyle becerikli ve öylesine aktif şekilde çıkarlarınızı kollarsınız ki, elinize kimse su dökemez bu konuda. Geçtiğimiz aydan beri yöneticiniz Merkür geriliyordu. Şimdi düz seyirle ilerleyecek ve sürüncemede kalan finansal işleri yoluna koyacak. Zaten siz de, bunun için var gücünüzle girişimde bulunacaksınız. Belki evlisiniz veya bir ilişkiniz var.

Bu Yeniayda beraberliğinizi gözden geçireceksiniz. Size destek mi olunuyor yoksa köstek mi? Cinsel uyumunuz nasıl, aranızdaki sorunlar nasıl çözülür bunları da hale yola koyacaksınız. Mars-Oğlak burcunda size güvenilir insanları, aşkta ciddi ve tutarlı olanı kazandırıyor. Tutkular, arzular bu Yeniayda tavan yapıyor. Kıymetinizi bilene yöneltiyor sizi. Önceliğiniz açıklık, dürüstlük olacak. Bu Yeniay, sağlam projeleri, teklifleri size sunarken, önünüzü görmediğiniz hiçbir şeye adım atmamanız için yardımcı olacak.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, sizin ilişkide kartlarınızı açık oynamanızı sağlar. Duygularınız neyse o dur. Kimseden gizliniz saklınız yoktur. İlkeleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Merkür geri hareketi sona erdiği için, ilişkide sorunlar açıkça konuşulur, öfke birikmez, ne varsa ortaya konarak bir çözüm bulunur. Bekar Teraziler için bu Yeniay, daha önce tanıştığınız ancak karar veremediğiniz kişiyi çekici bulmanızı sağlar.

İlişkisinde son haftalarda bir kırgınlık ve ayrılık yaşayanlar, partneriyle konuşarak durumu tekrar gözden geçirirler. Bu Yeniayda aile ilişkilerinde dürüstlük, güvenilirlik aradığınızın işaretidir. Siz dengeyi sağlarken, birilerinin sürekli kendini düşünmesi canınızı sıkar. Buna olgunlukla müdahalede bulunurken, hakkınızı da aynen gözetirsiniz. Finansal konularda de etkili olan bu Yeniay, paranıza sahip çıkmanızı, ekonomik hareket etmenizi destekler. Canınız istese dahi, ıvır zıvır şeylere para harcamazsınız.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

AKREP Sevgili Akrepler, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, sağlıklı yaşam için verilen kararları, iş hayatında yenilikleri, plan ve projelerin organize edilmesini sağlayıcıdır. Öncelikle fiziksel yönden size canlılık katacak egzersiz programına başlanabilir. Baş ağrısı, yüksek tansiyon veya stres nedeniyle yaşanan şikayetler için tedavi uygulanır. Zaten kendinize daha fazla dikkat edeceğiniz için, şifa da kendiliğinden gelecektir. Koç Yeniaylarının özünde sabırsızlık vardır. Ancak bu Yeniay böyle değil.

Çünkü yönetici güç Mars-Oğlak burcunda ilerliyor ve sizin işlerinizi sabırlı bir şekilde yapmanızı, yürürlüğe koymanızı destekliyor. Sağlam taşımızı yerimizden oynatmayacağız. Attığımız adımın varacağı sonucu bilerek bir işi en doğru, en güvenilir şekilde halledeceğiz. Merkür geri hareketinin sona ermesi, daha önce başlanan işlerin veya sağlıkla ilgili tedavilerin veya yavaşladığı için sizi yoran her duruma işlerlik kazandıracak. Belki de daha önce kabul etmediğiniz bir proje tekrar önünüze gelebilir. Başlanan bir tedavi şimdi etkisini gösterebilir. Bu Yeniay ilişkide, sakinlik ve huzur arayışımızın işaretçisidir. Partnerinizle olan bağınızı karşılıklı olarak güçlendirebilir.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

YAY Sevgili Yaylar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, sizin bir proje üzerinde çalışmanız, onu herkesin beğenmesini sağlayacak şekilde düzenlemeniz, sunmanız yönünde olumludur. Belki de daha önce başlamıştınız veya üzerinde düşünmüştünüz. Ancak yavaşlamıştınız. Şimdi hızlanma vaktidir. Eksikleri tamamlanır ve ne zaman sunulacağına karar verilir. Bu Yeniay, aşkta cinselliği ateşlendirir, canlandırır. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili konularda yeni kararlar verilir.

Sizler için, aktif bir zamanı işaret eder. Hakkınız olanı almanız, rakiplerinizin önüne geçmeniz kolaydır. Mars-Oğlak burcunda ilerlediği için bu Yeniayda maddi konularda daha dikkatli oluruz. İşimize önem veririz, risk faktörünü göz önüne alarak hareket ederiz. Merkür geri hareketi sonlandığı için sizler bu Yeniayda aşkta karar veremediğiniz, belki de kafanıza uymayan ilişki meselelerine çözüm getirirsiniz. Ayrıldığınız sevgiliniz sizi arayabilir, sizin de aynı şekilde onu arzuyla istemeniz mümkündür.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, ailevi konularda ve yuvanızda bir canlanma getirir ve enerjinin güçlü akışını sağlar. Finansal konularda da hakkınızı korumanız, isteklerinizi elde etmeniz adına fırsat verir. Bir yere taşınmak, daha önce taşınmışsanız yerleşmek ve alışmak dönemidir. Her şey kontrol edilir, eksikler tamamlanır. Tabii ki başkalarının desteğine de ihtiyacımız olan zamandır. Maddi-manevi anlamda yardımcı olunsun isteriz. Bu Yeniay, Merkürün uzun süredir devam eden geri hareketinin sona ermesiyle size daha önce başlanmış işlerde hız kazandırır. Tekrar bakılan her şey başarılı şekilde yürür.

Bu Yeniayın bir başka güçlü yanı, Mars gezegeninin burcunuzda ilerlemesidir. Böylece hedefe odaklı hareket edersiniz ve sabırla onu elde edene kadar bırakmazsınız. Temkinli, dikkatli ve dirayetli olduğunuz için, nerede hızlanmanız, nerede durmanız gerektiğini bilirsiniz. Bu bakış açısı, doğaldır ki size adım attığınız her işte başarı kazandırır. Yeniayın bir başka olumlu yönü, size aşkta huzur ve güven hissi yaşatmasıdır. Evet bir hayli aktif, bazen stres yaşamış olsanız da, bu Yeniayda isteklerinizi elde edebilecek güce sahipsiniz.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

KOVA Sevgili Kovalar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, tüm dikkatimizi çevremiz, çalışma hayatımız, sağlığımız, ilişkimizle ilgili konulara çevirir ve ilgilenmemizi sağlar. Değişiklik, yenilik ihtiyacı bir hayli vurgulanır. Yeniayın Uranüs ile yapacağı görünüm, olumlu fırsatların, sürpriz ancak tatmin edici girişimlerin, gelişmelerin işaretçisidir. Merkür geri hareketi sona erdiği için, daha önce adım attığınız, üzerinde düşündüğünüz işlerin şimdi hızlıca bitirilmesi mümkündür.

Yolculuklar tekrarlanabilir. Görüşme trafiğiniz artabilir. Yakınlarınızla iletişimde yaşanan sorunlar veya önemli konular şimdi tekrar gözden geçirilir ve bir adım atılır. Mars-Oğlak burcunda henüz karar verilmemiş, sıkı çalışılması gereken işlerin göstergesidir. Disiplinli çalışma sizi biraz yorsa da, bu Yeniayın özündeki temkinlilik aslında son derece faydalıdır. Böylece yanlış kararlar verilmez. Yeniayın vurgulayacağı bir başka durum, ev içindeki huzur ve aileyle ilgili güvence olgusudur. Dışarıda mücadele eden kişi, bunları bulduğunda daha başarılı olacaktır.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.