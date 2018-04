16 Nisan Koç burcunda doğacak Yeniay burcunuzu nasıl etkileyecek?

Sevgili Başaklar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, dostluklar, hedef, duyarlı olduğunuz her konuda başkaları tarafından destekleneceğinizi işaret ediyor. Öyle becerikli ve öylesine aktif şekilde çıkarlarınızı kollarsınız ki, elinize kimse su dökemez bu konuda. Geçtiğimiz aydan beri yöneticiniz Merkür geriliyordu. Şimdi düz seyirle ilerleyecek ve sürüncemede kalan finansal işleri yoluna koyacak. Zaten siz de, bunun için var gücünüzle girişimde bulunacaksınız. Belki evlisiniz veya bir ilişkiniz var. Bu Yeniayda beraberliğinizi gözden geçireceksiniz. Size destek mi olunuyor yoksa köstek mi? Cinsel uyumunuz nasıl, aranızdaki sorunlar nasıl çözülür bunları da hale yola koyacaksınız. Mars-Oğlak burcunda size güvenilir insanları, aşkta ciddi ve tutarlı olanı kazandırıyor. Tutkular, arzular bu Yeniayda tavan yapıyor. Kıymetinizi bilene yöneltiyor sizi. Önceliğiniz açıklık, dürüstlük olacak. Bu Yeniay, sağlam projeleri, teklifleri size sunarken, önünüzü görmediğiniz hiçbir şeye adım atmamanız için yardımcı olacak. Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

Sevgili Akrepler, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, sağlıklı yaşam için verilen kararları, iş hayatında yenilikleri, plan ve projelerin organize edilmesini sağlayıcıdır. Öncelikle fiziksel yönden size canlılık katacak egzersiz programına başlanabilir. Baş ağrısı, yüksek tansiyon veya stres nedeniyle yaşanan şikayetler için tedavi uygulanır. Zaten kendinize daha fazla dikkat edeceğiniz için, şifa da kendiliğinden gelecektir. Koç Yeniaylarının özünde sabırsızlık vardır. Ancak bu Yeniay böyle değil. Çünkü yönetici güç Mars-Oğlak burcunda ilerliyor ve sizin işlerinizi sabırlı bir şekilde yapmanızı, yürürlüğe koymanızı destekliyor. Sağlam taşımızı yerimizden oynatmayacağız. Attığımız adımın varacağı sonucu bilerek bir işi en doğru, en güvenilir şekilde halledeceğiz. Merkür geri hareketinin sona ermesi, daha önce başlanan işlerin veya sağlıkla ilgili tedavilerin veya yavaşladığı için sizi yoran her duruma işlerlik kazandıracak. Belki de daha önce kabul etmediğiniz bir proje tekrar önünüze gelebilir. Başlanan bir tedavi şimdi etkisini gösterebilir. Bu Yeniay ilişkide, sakinlik ve huzur arayışımızın işaretçisidir. Partnerinizle olan bağınızı karşılıklı olarak güçlendirebilir. Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, ailevi konularda ve yuvanızda bir canlanma getirir ve enerjinin güçlü akışını sağlar. Finansal konularda da hakkınızı korumanız, isteklerinizi elde etmeniz adına fırsat verir. Bir yere taşınmak, daha önce taşınmışsanız yerleşmek ve alışmak dönemidir. Her şey kontrol edilir, eksikler tamamlanır. Tabii ki başkalarının desteğine de ihtiyacımız olan zamandır. Maddi-manevi anlamda yardımcı olunsun isteriz. Bu Yeniay, Merkürün uzun süredir devam eden geri hareketinin sona ermesiyle size daha önce başlanmış işlerde hız kazandırır. Tekrar bakılan her şey başarılı şekilde yürür.

Bu Yeniayın bir başka güçlü yanı, Mars gezegeninin burcunuzda ilerlemesidir. Böylece hedefe odaklı hareket edersiniz ve sabırla onu elde edene kadar bırakmazsınız. Temkinli, dikkatli ve dirayetli olduğunuz için, nerede hızlanmanız, nerede durmanız gerektiğini bilirsiniz. Bu bakış açısı, doğaldır ki size adım attığınız her işte başarı kazandırır. Yeniayın bir başka olumlu yönü, size aşkta huzur ve güven hissi yaşatmasıdır. Evet bir hayli aktif, bazen stres yaşamış olsanız da, bu Yeniayda isteklerinizi elde edebilecek güce sahipsiniz.

Not: Bu Yeniayın etkisi yaklaşık iki hafta devam edecek. Bu süre içinde, yorumunuzda sözü edilen gelişmeler etkili olmaya devam edecektir.