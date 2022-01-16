16 Ocak Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Şans oyunları arasında en popülerlerinden olan Şans Topu çekiliş sonuçları araştırılıyor. Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Şans Topu çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.



