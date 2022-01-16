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  4. 16 Ocak Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

16 Ocak Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

16.01.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Peki 16 Ocak Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

16 Ocak Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Şans oyunları arasında en popülerlerinden olan Şans Topu çekiliş sonuçları araştırılıyor. Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

16 Ocak Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Şans Topu çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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