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"16. Ritmin Günü" konseri çocuk haklarına vurgu yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 22:20 | Son Güncelleme

"16. Ritmin Günü" konseri çocuk haklarına vurgu yapacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 11 Şubat'ta "16. Ritmin Günü"ne ev sahipliği yapacak.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, Okay Temiz'in her yıl doğum gününde düzenlediği geleneksel "Ritmin Günü" başlıklı konserinin bu yılki teması "Çocuğa Saygı" olarak belirlendi.

Konserin ilk bölümünde Berlin'de yaşayan İranlı dömbek ve bendir virtüözü Muhammad Reza Mmorkazavi, Senegalli djembe virtüözü İbrahim, marimba virtüözü Cabati Balafon, dun dun virtüözü Salu Sene, Finlandiya'dan piyanist Tom Temiz ve ünlü müzisyen Aydın Esen sahne alacak. Aynı zamanda sanatçılara 7 kişilik "Okay Temiz Oriental Wind" orkestrası eşlik edecek.

Çocuk haklarına vurgu yapılması planlanan konserin ikinci bölümünde ise İstanbul ve İzmit'ten gelen, down sendromlu çocuklar sahne alacak.

"Ritmin Günü" konserlerinde daha önce "Küresel Isınma", "Doğaya Saygı" ve "Kadına Şiddet" gibi toplumsal konulara dikkat çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
16. Ritmin Günü Cemal Reşit Rey (CRR) Okay Temiz

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