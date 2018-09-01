16 SAKSIDA YETİŞTİRİLEN HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA
Eyüp'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 saksıda yetiştirilen hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi edindi.Söz konusu adrese 28 Ağustos'ta yapılan operasyonda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen G.D. yakalandı. G.D.'nin "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Hükümlünün ve tutuklunun kaçması" suçlarından da arandığını tespit edilirken, yapılan aramada 3,41 gram esrar, 16 adet saksı içerisinde hint keneviri ve 335,35 gram toz halinde hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli G.D. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen hint kenevirinden görüntü,
-Genel ve detaylar
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