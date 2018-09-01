HABER

16 saksıda yetiştirilen hint keneviri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

EYÜP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 saksıda yetiştirilen hint keneviri ele geçirildi.

16 saksıda yetiştirilen hint keneviri ele geçirildi

Serpil KIRKESER İSTANBUL, (DHA) - EYÜP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 saksıda yetiştirilen hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi edindi.Söz konusu adrese 28 Ağustos'ta yapılan operasyonda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen G.D. yakalandı. G.D.'nin "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Hükümlünün ve tutuklunun kaçması" suçlarından da arandığını tespit edilirken, yapılan aramada 3,41 gram esrar, 16 adet saksı içerisinde hint keneviri ve 335,35 gram toz halinde hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli G.D. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Coğrafi işaretli Ardahan balı için festivalCoğrafi işaretli Ardahan balı için festival
Rehberler, Kızılırmak'ta temizlik yaptıRehberler, Kızılırmak'ta temizlik yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Bursa'da lastiği patlayan minibüs devrildi: Çocuklarında bulunduğu 14 kişi yaralandı

Bursa'da lastiği patlayan minibüs devrildi: Çocuklarında bulunduğu 14 kişi yaralandı

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.