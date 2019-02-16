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16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 21:52 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7,11,22,30,37 ve 44 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş ikramiye devretti.

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 185 kişi 3 bin 568 lira 55'er kuruş, 4 bilen 7 bin 478 kişi 66 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 131 bin 609 kişi 10 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. (AA)

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16 şubat 2019 sayısal loto

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