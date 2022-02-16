16 Şubat Çarşamba deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

16 Şubat Çarşamba günü Antalya, Bursa, Muğla ve Kayseri'nin de aralarında bulunduğu bazı illerimizde deprem meydana geldi. 16 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, 16 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

16 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.16 05:58:05 36.3818 29.5430 14.5 -.- 1.1 -.- CAMLIOVA-KAS (ANTALYA)

2022.02.16 05:16:57 38.2905 38.9287 20.4 -.- 2.1 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)

2022.02.16 04:56:11 40.4927 29.1858 5.2 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

2022.02.16 04:47:12 37.0963 28.3642 5.3 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2022.02.16 03:36:16 37.1125 28.3708 3.9 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2022.02.16 03:34:51 39.0830 35.9792 5.0 -.- 2.4 -.- SARIOGLAN (KAYSERI)

2022.02.16 02:59:19 37.0978 28.4037 5.0 -.- 1.0 -.- ULA (MUGLA)

2022.02.16 01:23:38 37.8530 27.2433 6.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI (AYDIN)

2022.02.16 01:19:38 37.8620 27.2488 5.4 -.- 3.3 3.4 KUSADASI (AYDIN)

2022.02.16 00:12:58 35.8160 29.1435 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2022.02.16 00:08:00 36.9653 27.6375 14.4 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

