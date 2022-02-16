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16 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2022 Çarşamba

16.02.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi her gün İSKİ'nin internet sitesinde güncel olarak yayımlanıyor. Arıza ve bakım çalışmaları doğrultusunda yaşanacak su kesintisi nedeniyle su depolamak isteyen vatandaşlar 16 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesini araştırıyor. 16 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

16 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2022 Çarşamba

16 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde bakım ve çalışmalar nedeniyle su kesintisi olacak ilçelerin güncel bilgilerine yer veriyor. Peki 16 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 16 Şubat Çarşamba günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

16 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

16 Şubat 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ
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