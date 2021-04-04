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  4. 16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada

16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada

04.04.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 16 suç kaydı bulunan H.Ö.’nün bir binadan motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Hırsızlık olayı, Gaziantep’in Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi.

16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada

Gaziantep’te 16 suç kaydı bulunan H.Ö.’nün bir binadan motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık olayı, Gaziantep’in Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. 16 suç kaydı bulunan H.Ö. binaya gelerek girişte bulunan motosikleti alıp kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin 16 suç kaydı bulunan H.Ö. olduğunu tespit etti. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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