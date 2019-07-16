16 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, kurumsal şirketlere karşı olmasıyla bilinen Demokrat başkan aday adayı Elizabeth Warren’ın geçmişini sorgulayan bir habere yer veriyor. Habere göre Dow Corning şirketi 1990’larda binlerce davayla yüzleşti. Çok sayıda kadın firmanın silikon jel meme implantı yüzünden hasta olduklarını öne sürdü. Bunun üzerine firma ülkenin önde gelen iflas uzmanlarından biriyle çalıştı. Bu kişi de Demokrat partili Başkan aday adaylarından Profesör Elizabet Warren’dan başkası değildi. Warren bu davalardaki rolünü kamuoyu önünde bugüne kadar hiç tartışmadı. Warren’ın kampanyasına göre firma yüzünden zarar gören kadınlara tazminat ödenmesi için 2,3 milyar dolar kaynak ayrılmasını sağlayan kişi kendisiydi. Ancak olayın tarafları Warren’ın seçim kampanyasındaki bu tanımlamanın gerçeği yanlış yansıttığı görüşünde. Tanıklar firmanın kadınlara ödenen paranın kısıtlanması için her şeyi yaptığını, bu konuda çalışan isimlerden birinin de Elizabeth Warren olduğunu söylüyor. Habere göre Massachusetts senatörü ve Ivy League hukuk profersörlerinden Warren, Beyaz Saray için yaptığı kampanyayı tüketici hakları savunucusu ve kurumsal şirketlere karşı mücadelesi üzerinden veriyor. Ancak kendisi bazen iflas davalarıyla karşılaşan şirketler için özel danışmanlık ve hukuk hizmeti verdiği yılların açıklamasını henüz yapmış değil.

New York Times gazetesine göre Başkan Trump kendi partisi içinden bile tepkiyle karşılanan Kongre’nin dört Demokrat kadın üyesine yönelik saldırısına devam ediyor. Dört Kongre üyesinin Trump’a yanıt vermek için basın konferansı düzenledikleri sırada Başkan yine açıklamalarda bulundu. Twitter’dan ‘‘Radikal Demokratlar’’ diye yazan Trump ‘‘Eğer burada mutlu değilseniz gidebilirsiniz’’ ifadelerini kullandı. Tartışma ilk olarak Trump’ın Pazar günü bu Kongre üyeleri için ‘‘ülkelerine dönebilirler’’ demesiyle başlamıştı. Haberde Trump’ın Pazartesi günü Somali’den çocuk yaşta gelen Kongre üyesi Ilhan Omar için ‘‘El Kaide sempatizanı’’ ifadesini kullandığı hatırlatıldı. Omar bu hatalı suçlamaya yanıt vermeyeceğini söyledi. Habere göre Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi, Kongre’ye hitaben yazdığı mektupta ‘‘Temsilciler Meclisi, Başkan’ın ülkemizdeki göçmenleri tanımlama biçimine izin veremez. Cumhuriyetçi meslektaşlarımız da Başkan’ın yabancı karşıtı Tweetlerini kınama konusunda bize katılmalı’’ dedi. Tasarı Pazartesi akşamı Kongre’ye sunuldu. Ülkenin her iki partiden gelen kurucularının göçmenliğin önemiyle ilgili söylemlerine yer verilen metinde Başkan’ın sözlerinin yeni Amerikalılar ve beyaz olmayanlara karşı korku ve nefreti meşru hale getirdiği belirtildi. Metinde Trump’ın ‘‘ülkenize dönün’’ Tweet’ine ve sığınmacılardan işgalciler olarak söz etmesine yer verildi. Trump’ın hedefindeki Omar ve Tlaib ise daha ileri giderek Başkan’ın bu tavrının azledilmesi için yeni zemin oluşturduğunu öne sürdü. Haberde Başkan’ın ifadelerinin Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden Nancy Pelosi ile görüş ayrılığı yaşayan bu dört Konge üyesini yakınlaştırdığı ve Demokrat parti içindeki bölünmeyi sonlandırdığı yorumu da yapılıyor.