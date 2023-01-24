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16 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 16 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

20.01.2023 03:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik sırasında daha güvenli bir şekilde yolculuk edebilmek için uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar dâhilinde yayaların ve çevrenin de güveni dikkate alınmaktadır. Yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirgenebilmesi için bu kurallara uyulması gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre bu kurallar maddeli bir şekilde sınıflandırılmıştır. Bunlardan biri de 16 trafik cezasıdır. Peki, 16 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, ceza tutarı ne kadar?

16 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 16 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları hem sürücüler hem de yayaların ve çevrenin korunmasını sağlar ve amaçlar. Bu sebeple kurallara uyulması oldukça önemlidir. Trafik kurallarının uyulmaması durumlarında bazı işlemler uygulanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlemiş olduğu cezalardan biri olan 16 kodlu trafik ihlaline uyulmaması hâlinde belli bir cezai işlem uygulanmaktadır.

16 trafik cezası nedir?

16 trafik cezası maddesi ihlalin konusu kara yolları dışında kalan trafik işaretlerinin korunmasıyla alakalıdır. 16 trafik cezası maddesi ihlalin konusu Kanun'a göre kara yolu dışında, sınırında ya da kenarında trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarının değişmesine neden olacak ya da güçleştirecek, yanıltacak ya da trafiği tehlikeye sokacak ya da engelleyecek şekilde ve izin almadan levha, ışık ve ağaç, direk, parmaklık vb. koymak, dikmek ya da bulundurmak yasaktır. Eğer bu kural ihlal edilirse, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere yol yapımı, bakımı ve işletilmesiyle ilgili kuruş tarafından kaldırılır.

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16 trafik cezası kimlere uygulanır?

16 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gerekli yerlerden izin almadan kara yolları üzerinde bulunan veya sınırı içinde yer alan trafik işaretlerin görülmesini engelleyecek şekilde herhangi bir şey koymak ve dikmek yasaktır. Bu kuralın ihlali halinde ilgili kuruluş tarafından bu yanlışlık düzeltilip uymayan kişiler tarafından giderlerin karşılanması gerekmektedir.

16 trafik cezası tutarı nedir?

Trafik kurallarının uyulmaması hâlinde belirli bir miktarda ceza ödenmesi gerekmektedir. Bu ceza miktarları ihlal edilen kurala göre değişiklik göstermektedir. 16 trafik cezası tutarı 20.596 TL’dir. Fakat trafik cezasının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında bir indirim uygulanmaktadır. 16 trafik cezası tutarı %25 indirimli hâli ise 15.447 TL’dir.

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