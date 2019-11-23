16 Ülkeden 320 Satranç Ustası Mersin'de Yarıştı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Mersin Uluslararası Satranç Turnuvası’nın A kategorisinde ilk 10’a 2 Türk sporcu girdi. İlk 3 sırasıyla Özbekistan, Azerbaycan ve Rusya’dan oluştu. A kategorisinde Mustafa Yılmaz beşinci oldu. Yılmaz satrançta verilen en büyük unvana sahip, yani bir Grandmaster (Büyük Usta). Dünyada bu unvana sahip 1500 civarı oyuncu var. 2008’den bu yana A Milli Takım’da Türkiye’yi temsil eden Yılmaz VOA Türkçe’ye hedeflerini anlattı: “Dünya sıralamasında ilk 100’e girmek istiyorum. Türkiye’de bazı şeyler henüz başarılmadı, bunların yapılabileceğini göstermek istiyorum. Çocukluğumdan beri hırslıyım, bazı şeyleri başarmak istiyorum.” Mersin’deki turnuvaya ikinci kez katılan Yılmaz satrançta sürprizlerin olabileceğini söylüyor: “Çok düşük reytingli bir oyuncu çok iyi satranç oynayabilir. İstisnalar her zaman var. Puanı fazla olan kazanmak zorunda değil asla. Zaten oyunun güzelliği de bu bence.” Mustafa Yılmaz satrançta çok nadir de olsa şansın etkili olabileceğini söylüyor: “Normalde bence satrançta şansa yer yok ama bazen öyle durumlar oluyor ki ‘Kesin kaybedeceğim, ne yapsam bitti oyun.’ dediğiniz bir anda bazen puan alıyorsunuz. Berabere kalacak derken rakip çok büyük bir hata yapıyor ve kazanıyorsunuz. Çok nadir de olsa şansa yer var galiba.”

"Türkiye’de gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu benim” Peki Yılmaz’a göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu kim? “Şu an (Magnus) Carlsen dünya şampiyonu ama bence (Robert James ‘Bobby’) Fischer gelmiş geçmiş en iyi oyuncu diyebilirim. Türkiye’de, buna mütevazı olamayacağım, bence benim yani gelmiş geçmiş en iyi oyuncu şu anda. Tabii ki Suat Atalık da çok önemli başarılara imza attı zamanında, dünyada ilk 100’e girdi galiba, ben henüz girebilmiş değilim ama benim ulaştığım reytinglere şu an Türkiye’de kimse ulaşamadı. Ama bu demek değil ki ben şöyle süper oyuncuyum, böyle süper oyuncuyum. Gençler yetişiyor ve benden daha iyi olacaklar." Yılmaz’ın bahsettiği gençlerden biri Senem Gül Başsarı. Başsarı 7 buçuk yaşında. Satrancı ana okulunda öğrenmiş. Temmuz’dan bu yana yarışmalara katılıyor. Mersin’deki turnuvada kendi kategorisinde 6. oldu. Başsarı satrançta en çok taktikleri sevdiğini söylüyor: “ŞAT yöntemi mesela. Onda şöyle şeyler var; şah çekiş, alış ve tehdit. Onları seviyorum ve 2S kuralını seviyorum; strateji ve savunma.”

Başsarı kendisinden büyüklerle oynadığında ve kazandığında ne hissediyor? “Seviniyorum ama yine de ciddiyetimi bozmuyorum çünkü turnuva bitmiyor.” 16 ülkeden 320 sporcu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği turnuvaya bu yıl 16 ülkeden katılım vardı. Türkiye Satranç Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan, VOA Türkçe’ye turnuvayla ilgili bilgi verdi. “57 yabancı, toplam 320 kişi katıldı. Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Ürdün, Lübnan, Hindistan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, KKTC gibi ülkeler var. Türkiye’den de 40’ın üzerinde ilden katılım oldu. Yabancı sporların birçoğu norm almak için geliyor. Sporcuların ‘Grandmaster', ‘International Master’ (Uluslararası Usta) gibi unvanlar alma hedefleri var. Bunun için de bunun gibi yüksek reytingli turnuvalara katılmaları gerekiyor. Hesaplamalarımıza göre bu turnuvadan herhalde 3 tane norm alan çıkacak.” Satrançta ‘Grandmaster' olmak için 3 norm toplamak gerekiyor. Bunları alabilmek içinse norm turnuvalarında oynamak şart.