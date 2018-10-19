16 ülkeden okçu İstanbul'da yarıştı

Gökhan ÇELİK-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-16 Ülkeden 32 okçu, İstanbul'da hünerlerini sergiledi. Okçular Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü'nün 2017 yılında hayata geçirdiği Kemankeş Proje kapsamında 16 ülkeden 600 kursiyerin arasından seçilen 32 okçu Okmeydanı'nda yarıştı. Yarışmada birinciliği Malezya ekibi göğüsledi. Okmeydanı Okçular Tekkesi'nde yapılan müsabakaya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurun, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve 61 ülkede faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı. Törende konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Kemankeş Projesi dünyanın dört bir yanında geleneksel Türk okçuluğunu tanıtıyor. Yurtiçinde kullandığımız metodun aynısını kullanıyoruz. O da eğitici eğitimidir. Her bir eğitici gittiği yerde bir kurs olmuş oluyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün bize verdiği verilere göre, dünyanın her yerinde kontenjanlar çok rahatlıkla doluyor. Biz Amman, Sırbistan ve Belgard'ta gittik oradaki kursiyerlere sertifika verdik. Böylece geleneksel Türk okçuluğu yeninden insanlığa kazandırılmış oldu" dedi.

"81 İLDE EN AZ 1 TANE 'MİLLET BAHÇESİ' VE 'MİLLET KIRAATHANELERİ' PROJEMİZ VAR" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurun ise, "Okçular Vakfı, geleneksel ata sporlarımızı gençlerimize öğretme adına çok önemli bir görev üstleniyor. Bu sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda bir kültür faaliyetidir. Bu mütevazi ortamlarda hem ecdadımızın yaptığı binaları korumak süratiyle, hem de kültürümüzü yaşatma noktasında çok önemli bir misyon üstlendiler. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda 81 ilde en az 1 tane 'Millet Bahçesi' ve 'Millet Kıraathaneleri' projemiz var. Aslına bakarsanız Millet Kıraathanesi, insanların kültürümüzü birbirlerine anlatacak yerler olacak. Diğer yandan Millet Bahçeleri sadece yeşil alan düzenlemeleri olmayacak. Buralarda ata sporlarımızın olduğu, sosyal faaliyetlerin ve sağlıklı yaşam alanlarının olduğu yerler olacak. İstanbul'da Atatürk Havalimanı içerisinde 14 milyon metrekare alan içine yapacağımız Millet Bahçesi'nde de bu faaliyetlerin hepsi olacak." İfadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Almanya, Japonya, Malezya, Mısır, Polonya, Bosna Hersek başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından katılan en başarılı okçuların nefes kesen final mücadelesi başladı. Yapılan atışlarda birinciliği Malezya, İkinciliği Almanya ve Üçüncülüğü Bosna Hersek ekibi kazandı. Final atışlarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurun, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ile birlikte protokol üyeleri de ok atışları yaptı.

"GELENEKSEL OKÇULUĞA İLGİ ARTTI"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, “Biz burada Türkiye'nin ilk ustalarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için Edirne'den işin Erbabı olan Erdem beyi getirdik. Artık burada ilk çırakları yetiştiriyor. Şuan zaten Türkiye'de geleneksel okçuluğa ilgi arttı. Yeter ki kendilerini iyi bir şekilde yetiştirsinler" şeklinde konuştu.

Son olarak yarışmada dereceye giren sporculara sertifika ve madalyaları takdim edildi.

KEMANKEŞ PROJESİ

“Kemankeş Projesi", geleneksel Türk okçuluğunun tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitsel nitelikleriyle kavranması, dünyaya tanıtılması ve bu alanda sporcular yetiştirilerek kültürler arası diyaloğa katkı sağlanması amacıyla Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle 2017 yılında hayata geçirildi. Proje ilk yılı itibariyle Almanya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sırbistan, Sudan ve Ürdün'deki Yunus Emre Enstitülerinde uygulamaya konuldu.

Program sonrasında ülkelerine dönecek sporcular, Türk okçuluğu kurslarında eğitmenlik yapacak. Proje, 2019 yılında 25 ülkeyi kapsayacak. Ayrıca, 26 Ekim - 4 Kasım 2018 tarihlerinde Pekin'de “Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi" açılacak. Türk ve Çinli sporcuların Pekin'de gerçekleşecek dostluk maçı ile Türkiye ve Çin arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

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