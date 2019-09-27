HABER

16. Uluslararası Alanya Caz Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 00:50 | Son Güncelleme

Caz Günleri, Burcu Karadağ ve Neco konseriyle başladı

Antalya'nın Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri başladı.

Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, "Ethno Jazz Project" ile sahne alan Burcu Karadağ'a Baki Duyarlar piyanoda, Mehmet Akatay perküsyonda, Alafsar Rahimov Balaban tütekte ve Enver Muhamed de kontrbasda eşlik etti.

Karadağ'ın ardından Neco sahne aldı.

Neco'ya Cengiz Özdemir piyanoda, Mehmet Çilingir davulda, İsmail Tepe saksafonda, Yiğit Şen kontrabasda eşlik etti.

Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turizmde bir marka olan ilçelerinin aynı zamanda sanatla, müzikle, sosyal etkinliklerle de dünyaca tanınan bir kent olması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bu yıl 16'ncısını gerçekleştirdikleri festivalin 4 gün süreceğini dile getiren Yücel, "Bugüne kadar müziğin evrensel dilinde insanları bir araya getiren Alanya Caz Günleri'nde umarım sizler için organize edilen konserleri zevkle izler, keyif alırsınız." dedi.

İlçede 29 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte, yarın Tofiq Hasansoy ve Lou Tavano sahne alacak.

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydıİşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı
İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı depremİstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
16. Uluslararası Alanya Caz Günleri Alanya konser Neco

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

İstanbul'da okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

İstanbul'da okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk Telekom'dan açıklama!

Türk Telekom'dan açıklama!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Son dakika! Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi: İtibar etmeyiniz

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.