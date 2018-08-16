16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun gösterisiyle sona erdi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin iş birliğiyle Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen festivalin son gününde, "Frida" adlı gösteri sahnelendi. Müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo, Aksel Akın’a, koreografisi ise Özgür Adam İnanç'a ait gösteri izleyenlerin beğenisi topladı.
Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun, bir otobüs kazasında ağır yaralanması sonucu geçirdiği travmalar ve resim yapmaya yönelmesini konu olan gösteriyi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, eski bakanlardan Ahmet Samsunlu ve Şinasi Altıner'in de aralarında olduğu çok sayıda sanatsever izledi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, daha güzel festivaller yapmaya çalışacaklarını belirterek destek olanlara teşekkür etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik
Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim
ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!
Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü'nden, "Türk Lirası" itirafı!
Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım
Güzelleşmek isterken kirpiklerinden oldu!
Gelinliği attı, siyah bikinisiyle kaldı!
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum