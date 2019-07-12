Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen "16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali", devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın konseriyle başladı.

Bodrum Klasik Müzik Derneğince, bu yıl 16'ncısı düzenlenen festivalin ilk konseri, Bodrum'un yeni kültür ve sanat merkezi Bitez Aktur-Zefirya'da gerçekleştirildi.

Festivalin açılış konuğu devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Frederic Chopin'in sevilen eserlerini seslendirdi.

Bu yıl yine taşta, kumda ve suda gerçekleştirilecek 17 konsere ev sahipliği yapacak festivale, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Tayvan, Almanya, İtalya, İsrail, Norveç, İrlanda, İspanya ve KKTC'den sanatçılar katılacak.

Diğer konserler, 25 asırlık tarihi taş ocağı, Gümüşlük sahilindeki festival merkezi ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde gerçekleştirilecek.

Açılış konserine, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da aralarında olduğu sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda sanatsever katıldı.

Festival, 6 Eylül'e kadar devam edecek.

