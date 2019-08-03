Muğla'daki 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Alman piyanist Konstanze Eickhorst'ın konseriyle devam etti.

Bodrum Klasik Müzik Derneğinin düzenlediği festival, Alman piyanist Konstanze Eickhorst'u, Zefirya Kültür ve Sanat Merkezinde konuk etti.

Sanatçı, gün batımında başlayan konserde, Bodrumlu klasik müzikseverlerin karşısına Bach, Clara Schumann, Mendelssohn ve Brahms'ın eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvarla çıktı.

Gümüşlük'ü çok sevdiğini belirten Eickhorst, sanatla iç içe bir ortamda huzurlu bir çalışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Eickhorst'ın, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve Francesco Libetta ile Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında düzenlenecek piyano masterclassına eş eğitmen olarak katılacağı bildirildi.

Konserin ardından Konstanze Eickhorst'a çiçek verildi.

