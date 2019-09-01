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16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 01:03 | Son Güncelleme

Festival kapsamında İrlandalı müzik grubu Fidelio Trio Antik Taş Ocağı'nda konser verdi

  1. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında İrlandalı müzik grubu Fidelio Trio konser verdi.

Klasik müzik dünyasının en çok aranan gruplardan Fidelio Trio, Antik Taş Ocağı'nda sanatseverlerin karşısına çıktı.

İrlandalı üç müzisyenden oluşan topluluk, Sunday Times’ın "virtüöz" olarak adlandırdığı sayılı gruplar arasında yer alıyor. Kemanda Darragh Morgan, viyolonselde Adi Tal ve piyanoda Mary Dullea'dan oluşan Fidelio Trio, "piyano üçlüsü" türünün en heyecan verici gruplarından biri olarak gösteriliyor.

Grup, 2 bin 500 yıllık festival sahnesinde sevilen klasik eserleri seslendirdi.

Fidelio Trio üyeleri, konserde yaptığı açıklamada, Gümüşlük'ü çok beğendiklerini, 25 asırlık tarihi mekanda çalmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.

Tarihi taş ocağının akustiğine de hayran kalan grup üyeleri, ilk fırsatta tekrar Gümüşlük'e gelmek istediklerini ifade etti.

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