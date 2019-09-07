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16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 01:31 | Son Güncelleme

Festival, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın verdiği konserle sona erdi

16'ncı Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın konseriyle tamamlandı.

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından 12 Temmuz-6 Eylül tarihlerinde organize edilen festival, yerleşik yaşayan ya da tatil amacıyla gelen klasik müzikseverleri 4 ayrı mekanda konuk etti.

İlçede 2 ay boyunca 10 bin civarındaki müzikseverin ilgiyle takip ettiği 17 konserde 60 sanatçı sahne aldı. Konserlerin sonuncusunda festival sahnesinin konuğu ise Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay oldu.

Ünlü piyanist Onay, Mozart, Mendelsshonn, Ahmet Adnan Saygun, Liszt ve Chopin'in eserlerini seslendirdi.

Gülsin Onay, konserin ardından klasik müzikseverler için CD'lerini imzalayıp, hayranlarıyla sohbet etti.

Konseri, Bodrum'un iş ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra klasik müziğe ilgisiyle bilinen eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın da aralarında olduğu çok sayıda müziksever izledi.

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