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16 ve 19'uncu dönem bedelli askerlerin sevk tarihi değiştirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 12:41 | Son Güncelleme

 MİLLİ Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik kapsamında 16 ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.  Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim yapacak yükümlülerin celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığı bildirilerek, "Yapılan değişikliğe göre, 16'ncı dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihleri 3 Nisan olarak değiştirildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik kapsamında 16 ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim yapacak yükümlülerin celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığı bildirilerek, "Yapılan değişikliğe göre, 16'ncı dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihleri 3 Nisan olarak değiştirildi. 19'uncu dönem için 20 Nisan’da birliklere teslim olacak yükümlülerin de yapılan değişiklilik gereği 22 Nisan'da gidecekler" denildi.

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