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16. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 21:54 | Son Güncelleme

16. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali

Yalova Kuzey Kafkas Derneğince 16'ncısı düzenlenen Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Gazipaşa Caddesi'ndeki korteje, Türkiye'den Kafkas dans ekibinin yanı sıra Adigey Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Kabardey Balkar Cumhuriyeti ve Osetya Cumhuriyeti'nden dans grupları katıldı.

Yürüyüş sırasında ekipler halk oyunu gösterileri sundu.

150 dansçının katıldığı program, Gazipaşa Caddesi'nde bulunan mini açık hava tiyatrosunda gerçekleştirilen gösterilerle devam etti.

Festival, 13 Temmuz Cumartesi günü Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek galayla sona erecek.

Festivale katılan ekipler, Yalova'nın ilçelerinde de gösteriler sunacak.

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